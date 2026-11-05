2026-11-05 10:44:17
Φωτογραφία για Οι 10 τεχνολογίες που αλλάζουν τα τρένα του μέλλοντος.
Οι σιδηρόδρομοι του μέλλοντος θα είναι πιο ψηφιακοί, πιο αυτόνομοι και πιο «πράσινοι». Η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτόνομη οδήγηση και οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας αναμένεται να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των τρένων τις επόμενες δεκαετίες.Οι σιδηρόδρομοι παγκοσμίως βρίσκονται σε φάση έντονου τεχνολογικού μετασχηματισμού. Οι σημαντικότερες νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται σήμερα είναι sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
DIY Φωτεινή μπάλα για χριστουγεννιάτικη διακόσμηση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
DIY Φωτεινή μπάλα για χριστουγεννιάτικη διακόσμηση
Αντώνης Κανάκης: Η απάντησή του για την αποχώρηση του «Ράδιο Αρβύλα» από τον ΑΝΤ1
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αντώνης Κανάκης: Η απάντησή του για την αποχώρηση του «Ράδιο Αρβύλα» από τον ΑΝΤ1
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νέα τρένα, μεγάλες επενδύσεις και έργα υψηλής ταχύτητας στο σημερινό διεθνές σιδηροδρομικό προσκήνιο.
Νέα τρένα, μεγάλες επενδύσεις και έργα υψηλής ταχύτητας στο σημερινό διεθνές σιδηροδρομικό προσκήνιο.
Ολλανδική νεοσύστατη σιδηροδρομική εταιρεία σχεδιάζει νέα τρένα για Παρίσι, Βρυξέλλες και Άμστερνταμ.
Ολλανδική νεοσύστατη σιδηροδρομική εταιρεία σχεδιάζει νέα τρένα για Παρίσι, Βρυξέλλες και Άμστερνταμ.
Ακινητοποιημένα σήμερα τρένα και προαστιακός - 24ωρη απεργία κήρυξε η ΠΟΣ.
Ακινητοποιημένα σήμερα τρένα και προαστιακός - 24ωρη απεργία κήρυξε η ΠΟΣ.
8 χώρες με τα περισσότερα τρένα υψηλής ταχύτητας, από την Κίνα μέχρι την Ιταλία.
8 χώρες με τα περισσότερα τρένα υψηλής ταχύτητας, από την Κίνα μέχρι την Ιταλία.
Alstom: Τα τρένα του μέλλοντος θα αναβαθμίζονται όπως τα smartphones.
Alstom: Τα τρένα του μέλλοντος θα αναβαθμίζονται όπως τα smartphones.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Βικτωριανή αρχιτεκτονική και ιδιαίτερη διακοσμητική αισθητική
Βικτωριανή αρχιτεκτονική και ιδιαίτερη διακοσμητική αισθητική
ΠΡΩΤΟΓΑΝΕΣ ΚΥΜΑ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΓΑΝΕΣ ΚΥΜΑ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ελεγκτικό Συνέδριο: Υπέρ κλιμακωτού υπολογισμού της ΕΑΣ ο γενικός επίτροπος Επικρατείας.
Ελεγκτικό Συνέδριο: Υπέρ κλιμακωτού υπολογισμού της ΕΑΣ ο γενικός επίτροπος Επικρατείας.
Οι υπόγειοι γίγαντες των Άλπεων: Mont Cenis και Brenner, οι μεγαλύτερες σιδηροδρομικές σήραγγες υπό κατασκευή στον κόσμο.
Οι υπόγειοι γίγαντες των Άλπεων: Mont Cenis και Brenner, οι μεγαλύτερες σιδηροδρομικές σήραγγες υπό κατασκευή στον κόσμο.
Η κολλιτσίδα στο φλιτζάνι μου – Αφεψήματα και εγχύματα από τη ρίζα, τα φύλλα και τους μίσχους της
Η κολλιτσίδα στο φλιτζάνι μου – Αφεψήματα και εγχύματα από τη ρίζα, τα φύλλα και τους μίσχους της