2026-11-05 10:44:17

Οι σιδηρόδρομοι του μέλλοντος θα είναι πιο ψηφιακοί, πιο αυτόνομοι και πιο «πράσινοι». Η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτόνομη οδήγηση και οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας αναμένεται να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των τρένων τις επόμενες δεκαετίες.Οι σιδηρόδρομοι παγκοσμίως βρίσκονται σε φάση έντονου τεχνολογικού μετασχηματισμού. Οι σημαντικότερες νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται σήμερα είναι sidirodromikanea

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