2026-11-20 08:48:31

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας προειδοποιεί για το πρώτο ισχυρό κύμα ψύχους του χειμώνα από τις 20 έως τις 22 Νοεμβρίου, με κίνδυνο έντονης χιονόπτωσης στο Χοκουρίκου και σε τμήματα του Τοχόκου να επηρεάσουν τις μεταφορές.Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας προειδοποιεί ότι το πρώτο ισχυρό κύμα ψύχους του χειμώνα 2026-27, από τις 20 έως τις 22 Νοεμβρίου, θα μπορούσε να φέρει έντονες sidirodromikanea

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