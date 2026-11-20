2026-11-20 08:48:32

Οι ομοσπονδιακές αρχές κατηγορούν κύκλωμα που φέρεται να έκλεβε φορτία εκατομμυρίων δολαρίων από εμπορευματικές αμαξοστοιχίες, με στόχο παπούτσια Nike, εργαλεία και ηλεκτρονικά είδη.Πάνω από δώδεκα συλλήψεις για φερόμενες ληστείες τρένων στη Νότια ΚαλιφόρνιαΣημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα κλοπών από εμπορευματικά τρένα κατάφεραν οι ομοσπονδιακές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, προχωρώντας sidirodromikanea

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