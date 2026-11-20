NBG Pay: Αναδρομικές χρεώσεις στα φαρμακεία για προμήθειες POS – Το ιστορικό, η αδικία και τα ερωτήματα που απαιτούν απαντήσεις
2026-11-20 08:48:58
Αναδρομικές χρεώσεις για προμήθειες συναλλαγών μέσω POS αντιμετωπίζουν φαρμακοποιοί που συνεργάζονται με την NBG Pay.
Σύμφωνα με ενημερωτικές επιστολές που έχουν αποσταλεί σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, η εταιρεία προχώρησε σε επανυπολογισμό προμηθειών για μικρές συναλλαγές των ετών 2025 και 2026, επικαλούμενη «συστημική αστοχία» που είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή μειωμένης προμήθειας 0,50%.
Το γεγονός προκαλεί εύλογη δυσαρέσκεια: φαρμακοποιοί καλούνται εκ των υστέρων να καταβάλουν ποσά για συναλλαγές που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί και εκκαθαριστεί, με βάση υπολογισμούς του ίδιου του παρόχου
Τι ακριβώς συνέβη με τις αναδρομικές χρεώσεις
Σε επιστολή προς φαρμακείο,Διάβασε περισσότερα » farmakopoioi
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