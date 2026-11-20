Αναδρομικές χρεώσεις για προμήθειες συναλλαγών μέσω POS αντιμετωπίζουν φαρμακοποιοί που συνεργάζονται με την NBG Pay.

Σύμφωνα με ενημερωτικές επιστολές που έχουν αποσταλεί σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, η εταιρεία προχώρησε σε επανυπολογισμό προμηθειών για μικρές συναλλαγές των ετών 2025 και 2026, επικαλούμενη «συστημική αστοχία» που είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή μειωμένης προμήθειας 0,50%.

Το γεγονός προκαλεί εύλογη δυσαρέσκεια: φαρμακοποιοί καλούνται εκ των υστέρων να καταβάλουν ποσά για συναλλαγές που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί και εκκαθαριστεί, με βάση υπολογισμούς του ίδιου του παρόχου

. Και όλα αυτά ενώ τα φαρμακεία είχαν εξαρχής εξαιρεθεί από την ειδική νομοθετική προστασία για τις μικροσυναλλαγές.

Τι ακριβώς συνέβη με τις αναδρομικές χρεώσεις

Σε επιστολή προς φαρμακείο,

farmakopoioi

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