2026-11-20 08:48:44

Δύο επιβατικά τρένα συγκρούστηκαν κοντά στον κεντρικό σταθμό της Πράγας σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων αρκετών σοβαρά τραυματιών. Το ατύχημα προκάλεσε σημαντική αναστάτωση στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες μέσω του κέντρου της Πράγας.Η σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 07:00 π.μ. στη σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από την οδό Seifertova στην Πράγα 3 sidirodromikanea

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