Προς : Φαρμακευτική Εταιρεία ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., Υπόψιν Head of Business Unit κ. Μελισσουργάκη Σταύρου

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος δέχεται συνεχώς αναφορές από φαρμακοποιούς για καθυστερήσεις στην παράδοση των υπολοίπων ποσοτήτων αντιγριπικών εμβολίων Vaxigrip, τα οποία είχαν παραγγελθεί από πέρυσι, καθόσον εκκρεμεί ακόμα το 40% των προπαραγγελιών.

Καθώς διανύουμε την καρδιά της αντιγριπικής εμβολιαστικής περιόδου, οι καθυστερήσεις δυσχεραίνουν τον έγκαιρο εμβολιασμό των πολιτών που προσέρχονται στα φαρμακεία, ιδίως όσων ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

Δεδομένου ότι το εμβόλιο Vaxigrip είναι το κύριο αντιγριπικό εμβόλιο που διατίθεται στα φαρμακεία σε μεγαλύτερες ποσότητες για τον ετήσιο εμβολιασμό του πληθυσμού, σας καλούμε να προχωρήσετε άμεσα, σε συνεργασία με τις φαρμακαποθήκες, στην παράδοση στα φαρμακεία όλων των ποσοτήτων που εκκρεμούν.

Με Εκτίμηση,

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