Μια ιδιαίτερα χρήσιμη προσφορά για τα φαρμακεία που εμπιστεύονται το Euromedica TWO ανακοίνωσε η εταιρεία Europharmacy.

Η Europharmacy συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητα του φαρμακοποιού και ενισχύουν τον επιστημονικό του ρόλο, εξασφαλίζοντας για τους πελάτες της δωρεάν τρίμηνη συνδρομή στην εξειδικευμένη πλατφόρμα επιστημονικής πληροφόρησης f-anazitisi.

Πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να προσφέρει στον φαρμακοποιό άμεση πρόσβαση σε επιστημονικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια της εξυπηρέτησης του ασθενή, μέσα από το περιβάλλον του Euromedica TWO.

Από τις αλληλεπιδράσεις φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής μέχρι τις εξατομικευμένες συμβουλές και τη διαχείριση περιστατικών στο φαρμακείο, η πρόσβαση στην κατάλληλη πληροφορία τη στιγμή που χρειάζεται αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα στην καθημερινή φαρμακευτική πρακτική.

Η πρωτοβουλία αυτή της Europharmacy προσφέρει στους συνεργαζόμενους φαρμακοποιούς τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους πρώτους τρεις μήνες.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση της εταιρείας:

farmakopoioi

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