Αγαπητοί πελάτες,

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 στις 14:00, σε ένα εκπαιδευτικό διαδικτυακό σεμινάριο της εταιρίας BOUSSIAS για τις υπηρεσίες της μέσω του , με θέμα :

“Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε την f-anazitisi μέσα στο Euromedica TWO για άμεση πρόσβαση σε τεκμηριωμένη επιστημονική πληροφόρηση για φάρμακα, αλληλεπιδράσεις, συμπληρώματα διατροφής και θεραπευτικές κατευθύνσεις”

Για να το παρακολουθήσετε, είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να δηλώσετε τη συμμετοχή σας ΕΔΩ.

Σας περιμένουμε!

farmakopoioi

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