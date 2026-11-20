Στην κορύφωσή της βρίσκεται αυτές τις ημέρες η εμβολιαστική περίοδος για την εποχική γρίπη, με τους πολίτες να προσέρχονται καθημερινά στα φαρμακεία για τον ετήσιο αντιγριπικό εμβολιασμό. Παρά τη μεγάλη ζήτηση και τις κατά τόπους δυσκολίες στην εξεύρεση συγκεκριμένων εμβολίων, η συνολική εικόνα παραμένει θετική, καθώς υπάρχει επάρκεια στην αγορά και οι εμβολιασμοί συνεχίζονται κανονικά.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να διευκρινιστούν ορισμένα ζητήματα που αφορούν τη διανομή των εμβολίων, τις εκκρεμότητες στις παραδόσεις και τον τρόπο με τον οποίο τα φαρμακεία προγραμματίζουν τις ανάγκες τους.

Οι προπαραγγελίες καθορίζουν τα αποθέματα των φαρμακείων

Υπενθυμίζουμε ότι η προμήθεια των αντιγριπικών εμβολίων δεν πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο που παραγγέλνονται τα υπόλοιπα φάρμακα.

Τα φαρμακεία υποβάλλουν τις προπαραγγελίες τους πολλούς μήνες πριν από την έναρξη της εμβολιαστικής περιόδου, δεσμεύοντας συγκεκριμένες ποσότητες βάσει των αναγκών που εκτιμούν ότι θα έχουν.

Το μεγαλύτερο μέρος των φετινών προπαραγγελιών παραδόθηκε ήδη από τα τέλη Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα τα φαρμακεία που είχαν προγραμματίσει εγκαίρως τις παραγγελίες τους να εξασφαλίσουν τις αντίστοιχες ποσότητες.

Υπάρχει, ωστόσο, μία σημαντική εξαίρεση.

Vaxigrip: Σε εκκρεμότητα το 40% των προπαραγγελιών της ΒΙΑΝΕΞ

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, περίπου το 40% των προπαραγγελθεισών ποσοτήτων του Vaxigrip, που διακινείται μέσω της ΒΙΑΝΕΞ, δεν έχει ακόμη παραδοθεί στα φαρμακεία.

Για την ολοκλήρωση των εκκρεμών παραδόσεων υπάρχει ο ακόλουθος προγραμματισμός:

farmakopoioi

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