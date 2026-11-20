Πάνω από ένα εκατ. πολίτες έχουν εμβολιασθεί μέχρι στιγμής με το αντιγριπικό εμβόλιο, για την ακρίβεια 1.175.000, την ώρα που μόνο στα ιδιωτικά φαρμακεία, έχουν εμβολιασθεί δια χειρός φαρμακοποιού 815.000 πολίτες.

Αυτό αναφέρει στο CNN Greece ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Απόστολος Βαλτάς, τονίζοντας πώς η έντονη κινητικότητα των προηγούμενων εβδομάδων που υπήρχε στα φαρμακεία για τον αντιγριπικό εμβολιασμό, αποτελεί ένα εξαιρετικά θετικό στοιχείο εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους φαρμακοποιούς αλλά ταυτόχρονα και στοιχείο άρσης της διστακτικότητας απέναντι στην ιατρική πράξη του εμβολιασμού.

Μάλιστα ο κ. Βαλτάς υπογραμμίζει ότι προς αυτήν την κατεύθυνση- ως προς την άρση δηλαδή της διστακτικότητας, ο ΠΦΣ έχει κινηθεί σημαντικά, μέσα από μία σειρά ενεργειών που πραγματοποιεί, όπως συνεχή σεμινάρια και εκπαιδεύσεις των φαρμακοποιών, προκειμένου να αντιληφθούν και οι ίδιοι, τη μεγάλη σημασία για την θωράκιση της υγείας, του εμβολιασμού κατά της εποχικής γρίπης.

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