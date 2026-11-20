Σημαντικές αλλαγές στις παροχές και στις συμμετοχές των ασφαλισμένων εξετάζει ο ΕΟΠΥΥ, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ).

Την ίδια στιγμή, νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών αποτυπώνουν τη μεγάλη οικονομική επιβάρυνση των ελληνικών νοικοκυριών από την περίθαλψη και τη φαρμακευτική δαπάνη.

Αλλαγές στον ΕΚΠΥ προαναγγέλλει ο ΕΟΠΥΥ

Ο διοικητής του ΕΟΠΥΥ, Αθανάσιος Ζαμάνης, γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία της αναθεώρησης του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας, με στόχο να ολοκληρωθεί εντός Νοεμβρίου 2026 και με τη συμμετοχή της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.

Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκονται η επανεξέταση των συμμετοχών και των παροχών προς τους ασφαλισμένους, με ιδιαίτερη έμφαση στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καθώς και στην κάλυψη ασθενών που χρειάζεται να μετακινηθούν στο εξωτερικό για θεραπεία.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, εξετάζονται μειώσεις σε...

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