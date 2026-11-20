Η άμεση παρέμβαση του προέδρου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολου Βαλτά, έδωσε λύση στο πρόβλημα που παρουσιάστηκε από χθες το απόγευμα στην εκτέλεση συνταγών των ενισχυμένων αντιγριπικών εμβολίων Efluelda και Fluad, προκαλώντας αναστάτωση σε φαρμακεία και ασφαλισμένους.

Μέχρι τότε, κατά την εκτέλεση των συγκεκριμένων συνταγών, το σύστημα εμφάνιζε και τα δύο εμβόλια στις διαθέσιμες επιλογές. Έτσι, εφόσον δεν υπήρχε σχετικός περιορισμός στη συνταγή, ο φαρμακοποιός μπορούσε να επιλέξει το διαθέσιμο σκεύασμα.

Από χθες το απόγευμα, όμως,

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