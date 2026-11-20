2026-11-20 08:49:07

Το «Live News» κυριάρχησε στην απογευματινή ζώνη, κατακτώντας την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με 17,7%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Deal» με 16,9%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» ακολούθησε με 14,9%.



Οι «Οικογενειακές Ιστορίες» (Ε) σημείωσαν 13,6%, οι «Αντώνιος & Κλεοπάτρα» 8,7% και το «Διαχωρίζω τη θέση μου» 8,2%. Το «Cash or Trash» κατέγραψε 8,0%, το «Κάτι Ψήνεται» 7,3%, οι «Καθαρές Κουβέντες» 3,6%, όσο και το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (Ε), ενώ οι «Κουτσουπιές» έκλεισαν την κατάταξη με 2,8%.



Πηγή: tvnea.com



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