2026-11-20 11:55:29

Μετά τις νέες εφαρμογές που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία (γονικός έλεγχος, offline θέαση, κ.ά.) το ERTFLIX αποκτά και νέα εικόνα σηματοδοτώντας ακόμη ένα βήμα εξέλιξης της πιο δημοφιλούς ελληνικής ψηφιακής πλατφόρμας.



Βασικός στόχος του επανασχεδιασμού είναι η ανάδειξη του περιεχομένου (content-first), με τα νέα γραφικά να λειτουργούν υποστηρικτικά, να πλαισιώνουν και να αναδεικνύουν τα προγράμματα που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα.



Η νέα σχεδιαστική προσέγγιση διατηρεί τα αναγνωρίσιμα στοιχεία της υπάρχουσας ταυτότητας (brand elements) και της χρωματικής παλέτας χωρίς να αλλοιώνει τον χαρακτήρα της πλατφόρμας, με αισθητική που ανταποκρίνεται στη σύγχρονη εμπειρία θέασης και στις προσδοκίες του κοινού.



Με νέο αέρα, σύγχρονη αισθητική και περιεχόμενο που ανανεώνεται διαρκώς το ERTFLIX αλλάζει εποχή. «Είσαι μέσα;»



Πηγή: tvnea.com



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