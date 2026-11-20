2026-11-20 13:18:09

Από σήμερα (20/11) μετά τις 17:00 διαθέσιμο το επίδομα των 400€ στα ΑΤΜ, όπως επιβεβαιώθηκε από τον ΕΤ και την Νίκη Κεραμέως.Δικαιούχοι περίπου 2,2 εκατ.: 1,9 εκατ. συνταξιούχοι και 300.000 δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ, αφορολόγητη και ακατάσχετη.Οι συνταξιούχοι θα μπορούν μετά τις 17:00 το απόγευμα να πάρουν το ποσό από τα ΑΤΜ των τραπεζών ενώ την Δευτέρα θα μπορούν να το εισπράξουν από τα γκισέ των sidirodromikanea

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