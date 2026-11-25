





Δύο προπτυχιακές φοιτήτριες του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διακρίθηκαν στο NASA Space Apps Challenge 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 7–8 Νοεμβρίου 2026 στον Πειραιά.

Η Ελισάβετ Παυλίδη και η Μαρία Ηλιάννα Παναγιωτοπούλου, ως ομάδα Astro Twins, επέλεξαν την πρόκληση «Planet X – SPHEREx» και ανέπτυξαν την πλατφόρμα EUREKA Open Astronomy, μια διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή που αξιοποιεί πραγματικά αστρονομικά δεδομένα από αποστολές της NASA.

Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να εξερευνούν αστρονομικές παρατηρήσεις και να μελετούν την κίνηση ουράνιων σωμάτων μέσα από τη σύγκριση δεδομένων διαφορετικών χρονικών στιγμών. Συνδυάζει υπέρυθρες παρατηρήσεις, αστρομετρικές μεθόδους και οπτικοποίηση δεδομένων, με στόχο να καταστήσει την επιστημονική διαδικασία πιο προσιτή στο ευρύ κοινό. Στο πλαίσιο της ανάλυσης χρησιμοποιούνται αστρονομικές συντεταγμένες και χρονικές μετρήσεις για τον υπολογισμό της μετατόπισης και της γωνιακής ταχύτητας αντικειμένων, ενώ παρέχεται δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων για περαιτέρω επεξεργασία.

Κεντρική ιδέα της πρωτοβουλίας είναι ότι η αστρονομική εξερεύνηση μπορεί να γίνει αφορμή για ουσιαστική συμμετοχή και εξοικείωση περισσότερων ανθρώπων με την έρευνα, την ανάλυση δεδομένων και την επιστημονική σκέψη.

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου η ομάδα Astro Twins απέσπασε το Βραβείο Κοινού, αναδεικνυόμενη ως η καλύτερη ομάδα στην ψηφοφορία για τη λύση και την παρουσίασή της. Στη διαδικασία συμμετείχαν κριτές, άλλες ομάδες, επισκέπτες, εκπρόσωποι εταιρειών και χορηγοί.

Οι δύο φοιτήτριες επιθυμούν να συνεχίσουν την εξέλιξη της πλατφόρμας και να διερευνήσουν συνεργασίες με ερευνητές στον τομέα του Planetary Defense (Πλανητική Άμυνα). Μακροπρόθεσμη προοπτική, έπειτα από κατάλληλη επιστημονική και τεχνική ανάπτυξη, είναι η συμβολή των εργαλείων της εφαρμογής στην παρακολούθηση ουράνιων σωμάτων των οποίων οι τροχιές ενδέχεται να προσεγγίσουν τη Γη.

Η διάκριση αναδεικνύει τη δημιουργικότητα και την επιστημονική πρωτοβουλία φοιτητριών του ΕΚΠΑ, καθώς και τη δυνατότητα σύνδεσης της πανεπιστημιακής γνώσης με καινοτόμες εφαρμογές.

Η πλατφόρμα EUREKA Open Astronomy είναι διαθέσιμη εδώ:

https://eurekaopenastronomy.onrender.com/#home







https://hub.uoa.gr/diakrisi-foititrion-fysikis-ekpa-sto-nasa-space-apps-challenge-2026-astro-twins-eureka/

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