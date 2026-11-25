Το celery (σέλερι/σέλερυ – τα χοντρά κοτσάνια, όχι το φυλλώδες σέλινο) και το σέλινο/leaf celery δεν περιέχουν κολλαγόνο.Το κολλαγόνο είναι μια δομική πρωτεΐνη ζωικής προέλευσης, που βρίσκεται στους συνδετικούς ιστούς,στο δέρμα,στους χόνδρους,στα οστά,στους τένοντες και στους συνδέσμους.Όμως το celery/σέλερι και το σέλινο/leaf celery, έχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια μέταλλα, ιχνοστοιχεία και βιταμίνες, επειδή ανήκουν στο ίδιο βοτανικό είδος, τα οποία υποστηρίζουν την υγεία ολόκληρου του οργανισμού μας!Το celery/σέλερι και το σέλινο/leaf celery και τα μέταλλα και ιχνοστοιχεία τους:ασβέστιοσίδερομαγνήσιοφώσφοροςκάλιο, υψηλότατη περιεκτικότητα που φτάνει 7%νάτριοψευδάργυροςχαλκόςμαγγάνιοσελήνιο και μικρές ποσότητες πυριτίου και άλλων θρεπτικών, που βοηθούν έμμεσα τη φυσική παραγωγή κολλαγόνου από το σώμα.Το celery/σέλερι και το σέλινο/leaf celery, και οι βιταμίνες τους:βιταμίνη K – υψηλότατες ποσότητες που φτάνουν στο 37%βιταμίνη Α,βιταμίνη B1,βιταμίνη B2,βιταμίνη Β3βιταμίνη Β5βιταμίνη Β6βιταμίνη Β9βιταμίνη C καιβιταμίνη ΕΚαι που θα βρω τροφές με πραγματικό κολλαγόνο;στον ζωμός από κόκαλα,στα ψάρια με το δέρμα,στο κοτόπουλο και γενικά στα πουλερικά,στα αυγά και μάλιστα στο ασπράδι!Και που θα βρω τροφές που βοηθούν τη σύνθεση κολλαγόνου;-. ειδικά οι πιπεριέςτα εσπεριδοειδήτο ακτινίδιοτα μούρατο σέλερι/σέλινο ως υποστηρικτικές τροφές!Και αν ρίξω μια ματιά σε μελέτες θα μου επιβεβαιώσουν πως το κολλαγόνο είναι ζωική πρωτεΐνη και δεν υπάρχει φυσικά στα λαχανικά όπως το Celery και το σέλινο!Και παραθέτω μερικές σχετικά κατανοητές αλλά βασισμένες στη βιολογία πηγές όπως:-. Το Live Science αναφέρει ξεκάθαρα ότι "δεν υπάρχει φυσική φυτική πηγή κολλαγόνου, το κολλαγόνο βρίσκεται μόνο σε ζώα!-. Το PMC (PubMed Central - επιστημονική βιβλιοθήκη NIH) εξηγεί ότι τα φυτά δεν περιέχουν τους τύπους κολλαγόνου I, II, III που υπάρχουν στα ζώα και στον άνθρωπο.Επίσης, άρθρο βιολογίας αναφέρει ότι:"Τα φυτά δεν περιέχουν πραγματικό κολλαγόνο. Το κολλαγόνο είναι μια πρωτεΐνη που απαντάται αποκλειστικά στο ζωικό βασίλειο" https://biologyinsights.com/do-plants-have-collagen-the-biology-of-plant-structure/?utm_source=chatgpt.comhttps://www.livescience.com/does-vegan-collagen-actually-work?utm_source=chatgpt.comεπίλογος:-. και σε αυτούς που ισχυρίζονται pως το σέλινο και άλλα βότανα και λαχανικά έχουν κολλαγόνο θα τούς έλεγα πολύ απλά:-. τα φυτικά τρόφιμα δεν περιέχουν κολλαγόνο, καθώς το κολλαγόνο είναι ζωική πρωτεΐνη.Περιέχουν όμως θρεπτικά συστατικά, όπως η βιταμίνη C, που είναι απαραίτητα για τη φυσιολογική σύνθεση κολλαγόνου από τον ίδιο μας τον οργανισμό.Γιατί, άλλο περιέχω κολλαγόνο και άλλο βοηθώ τον οργανισμό να το συνθέσει.Αυτό είναι το βασικό επιστημονικό λάθος στον συγκεκριμένο ισχυρισμό.και στο άρθρο μου: Το σέλινο και η καθοριστική σχέση του με τις άμυνες του οργανισμού μας - θα βρείτε πολλές πολύτιμες πληροφορίες για το σέλινο!έρρωσθε!!!κείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia-botanologia.gr