Αν πέσατε θύμα τηλεφωνικής απάτης, η ταχύτητα είναι κρίσιμη — ειδικά αν δώσατε τραπεζικά στοιχεία, κωδικούς (PIN, OTP/IRIS/e-banking) ή στείλατε χρήματα. Ακολουθήστε αυτά τα 4 βήματα άμεσα:

1. Επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζά σας

Καλέστε το 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο της τράπεζάς σας από το επίσημο νούμερο που αναγράφεται στην κάρτα ή στην ιστοσελίδα της (όχι από τον αριθμό που σας κάλεσε ή σας έστειλε μήνυμα).

Ζητήστε άμεση φραγή/ακύρωση κάρτας, πάγωμα e-banking ή ανάκληση/μπλοκάρισμα συναλλαγής εφόσον έχετε δώσει στοιχεία ή έχει γίνει μεταφορά χρημάτων.

Κρατήστε τον αριθμό αναφοράς / πρωτοκόλλου του αιτήματός σας.

2. Διακόψτε κάθε επικοινωνία και μην δώσετε άλλα στοιχεία

Κλείστε το τηλέφωνο και μην ξανακαλέσετε στον αριθμό που σας κάλεσε ή σε αριθμούς που σας υπέδειξαν (συχνά προσποιούνται την τράπεζα, την αστυνομία, λογιστή ή τεχνική υποστήριξη).

Μην πατήσετε συνδέσμους σε ύποπτα SMS/Viber/WhatsApp και μην εγκαταστήσετε εφαρμογές απομακρυσμένης πρόσβασης ή «ασφαλείας» που σας ζήτησαν.

Αν σας ζητήθηκε κωδικός επιβεβαίωσης (OTP) για συναλλαγή ή σύνδεση, θεωρήστε ότι ο λογαριασμός σας μπορεί να έχει παραβιαστεί και αλλάξτε αμέσως κωδικούς πρόσβασης από άλλη, καθαρή συσκευή.

3. Κρατήστε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία

Μην διαγράψετε το ιστορικό κλήσεων (αριθμό καλούντος, ημερομηνία, ώρα, διάρκεια), τα SMS/μηνύματα ή τα email.

Κρατήστε στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) από ειδοποιήσεις, συναλλαγές, κωδικούς ή ιστοσελίδες/εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν.

Σημειώστε όσα θυμάστε από όσα είπε ο απατεώνας (π.χ. ποιον ισχυρίστηκε ότι εκπροσωπεί, τι ακριβώς σας ζήτησε, ποια ώρα έγινε το περιστατικό).

4. Κάντε επίσημη καταγγελία στις αρμόδιες αρχές

Μεταβείτε στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή επικοινωνήστε με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (με τα στοιχεία της τράπεζας και τα αποδεικτικά που συγκεντρώσατε) για να υποβάλετε μήνυση/καταγγελία.

Πάρτε αντίγραφο/βεβαίωση της καταγγελίας, καθώς συχνά ζητείται από την τράπεζα ή για περαιτέρω διερεύνηση/αξίωση επιστροφής χρημάτων.

Σημείωση: Αν δεν χάσατε χρήματα ούτε δώσατε στοιχεία, εξακολουθείτε να κάνετε το Βήμα 2 και καλό είναι να ενημερώσετε την τράπεζά σας αν αναφέρθηκε το όνομά της, ώστε να καταγραφεί το περιστατικό.

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