Ετοιμάζεται από τον ΕΟΠΥΥ ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας με αλλαγές και μειώσεις συμμετοχών

της Δήμητρας Ευθυμιάδου

Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ που περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες και τις δωρεάν παροχές προς τους περίπου 10 εκατομμύρια ασφαλισμένους.

Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ τις τελευταίες ημέρες σβήνει και ξαναγράφει τις αλλαγές που προωθεί στον νέο ΕΚΠΥ, επιχειρώντας να τροποποιήσει τις συμμετοχές που έχουν σήμερα οι ασφαλισμένοι, αλλά και να «κουρέψει» ορισμένες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Με βάση έγκυρες πληροφορίες του HealthReport.gr, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η επεξεργασία του τελικού κειμένου προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή τον Δεκέμβριο.

Εξάλλου όπως προανήγγειλε και πρόσφατα ο Διοικητής του Οργανισμού Θανάσης Ζαμάνης, στο επίκεντρο βρίσκονται όλες οι...

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