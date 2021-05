Δυνατό "άνοιγμα" στην ψυχαγωγία και συγκεκριμένα στα ριάλιτι κάνει ο ΑΝΤ1 έχοντας πλέον σταθερά στο πλευρό του τη "Silverline media productions" στην οποία ηγείται ο Νίκος Κάλης. Η πολύ καλή ιστορία του ως υψηλόβαθμο στέλεχος του ΑΝΤ1 επί σειρά ετών, αλλά και η επιτυχία του πρώτου κύκλου της "Φάρμας", ανοίγουν το δρόμο σε νέες συνεργασίες. Προς το παρόν, η εταιρεία παραγωγής με το κανάλι έχουν συμφωνήσει για τρία project με σκοπό να τα δούμε τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά,στο Α μισό της σεζόν θα δούμε το "Game of chefs" το οποίο θα προβάλλεται στην καθημερινή prime time του σταθμού, ενώ από στο β μισό αναμένεται τόσο ο δεύτερος κύκλος για τη "Φάρμα", όσο και ο πολυαναμενόμενος πρώτος κύκλος του "I am celebrity get me out of here".







Πηγή: TVNEA.COM