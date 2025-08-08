Η Microsoft παρουσίασε ένα νέο «πειραματικό» εργαλείο για το πρόγραμμα περιήγησης Edge που ονομάζεται Copilot Mode.

Αυτό δίνει στον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft πλήρη ορατότητα σε ό,τι αναζητάτε, επιτρέποντάς του να αναλάβει τον έλεγχο, να προσφέρει προτάσεις και να βρίσκει συντομεύσεις στις ερωτήσεις σας. Αυτή η λειτουργία, η οποία είναι opt-in, είναι διαθέσιμη τόσο σε Windows όσο και σε Mac για όσους βρίσκονται σε περιοχές όπου το Copilot είναι ενεργό.

Εάν το Copilot Mode είναι ενεργοποιημένο, θα διαπιστώσετε ότι το άνοιγμα μιας νέας καρτέλας σας δίνει ένα ενιαίο πλαίσιο όπου μπορείτε να πλοηγηθείτε σε ιστότοπους, να αναζητήσετε συγκεκριμένα θέματα ή να συνομιλήσετε με το Copilot για λειτουργίες chatbot. Όλα γίνονται από αυτό το ενιαίο πλαίσιο αναζήτησης. Το Copilot θα λαμβάνει επίσης υπόψη όλες τις ανοιχτές σας καρτέλες και θα προσπαθεί να βρει τρόπους να σας βοηθήσει.

(Credit: Microsoft)

Ένα παράδειγμα που δίνει η Microsoft υποδηλώνει πώς μπορείτε να αναζητάτε μέσω πολλαπλών καρτελών για τοποθεσίες, πράγματα να κάνετε και διαμονή για τις επόμενες διακοπές σας. Εάν χρησιμοποιείτε μια καρτέλα για να εντοπίσετε δραστηριότητες κοντά σε μια παραλία, το πρόγραμμα περιήγησης θα προσφέρει προτάσεις σε μια διαφορετική καρτέλ

«Το Copilot κατανοεί την πρόθεσή σας και σας βοηθά να ξεκινήσετε πιο γρήγορα. Το Copilot Mode βλέπει επίσης την πλήρη εικόνα σε όλες τις ανοιχτές σας καρτέλες και μπορείτε ακόμη και να το καθοδηγήσετε να χειριστεί ορισμένες εργασίες», αναφέρει η Microsoft. «Μετατρέψτε το πρόγραμμα περιήγησής σας σε ένα εργαλείο που σας βοηθά να συγκρίνετε, να αποφασίζετε και να ολοκληρώνετε εργασίες με ευκολία».

Μπορείτε επίσης να μιλήσετε απευθείας στο Copilot με ενσωματωμένη φωνητική πλοήγηση στον Edge. Και η Microsoft εργάζεται σε εργαλεία για το μέλλον που θα επέτρεπαν στο Copilot να αποκτήσει πρόσβαση στο ιστορικό αναζήτησής σας και στα διαπιστευτήρια για να κάνει την αναζήτηση ακόμα πιο ισχυρή.

Το Copilot Mode είναι διαθέσιμο από σήμερα. Θα πρέπει να λάβετε σύντομα μια αναδυόμενη ειδοποίηση που θα σας ρωτά εάν θέλετε να ενεργοποιηθεί. Μπορείτε επίσης να την προσθέσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας μεταβαίνοντας σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Δεν είναι σαφές για πόσο καιρό το Copilot Mode θα παραμείνει σε δοκιμαστική φάση ή πότε θα είναι έτοιμο για πλήρη κυκλοφορία. Η Microsoft έχει δηλώσει ότι θα είναι «δωρεάν για περιορισμένο χρονικό διάστημα», κάτι που υποδηλώνει ότι αυτές οι λειτουργίες μπορεί τελικά να κλειδωθούν πίσω από συνδρομή.

