Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας
Αθήνα, 07 Αυγούστου 2025
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωση σας τις νέες χονδρικές τιμές που είναι σε ισχύ σε συγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα των εταιρειών ΒΙΑΝ & SJA.
Από 01.08.2025 οι τιμές χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της εταιρείας SJA αλλάζουν:
BARCODE
Περιγραφή
Χονδρική Τιμή
2801949801028
VIOPLEX-T POWDER SPRAY 200G
6,9
Από 01.08.2025 οι τιμές χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της εταιρείας ΒΙΑΝ αλλάζουν:
BARCODE
Περιγραφή
Χονδρική Τιμή
2800232801011
DEPON 20TABL 500MG
2,06
2800232802025
DEPON 10TABL EFF.500MG
2,06
2800232804012
DEPON 6SUPP 200MG
1,61
2800232805019
DEPON 6SUPP 600MG
1,89
2803194501043
DEPON COLD AND FLU 16TABL (500+4)MG
4,4
2800232813014
DEPON MAXIMUM 8 FC TABL 1GR ΝΕΟ
2,76
2800232808027
DEPON MAXIMUM 8TABL EFF 1GR
2,76
2800232810051
DEPON ODIS 16TABL DISP 500MG
3,77
2803220401088
DEPON PLUS 20TABL (500+65)MG
3,7
2800232806030
DEPON SIROP 120MG 150ML
3,77
2803353801014
DEPON ULTRA 8 CAPS 1000MG
2,76
2802345802022
DEPON VIT C EFF 16TABL
3,35
Από 04.07.2025 οι τιμές χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της εταιρείας ΒΙΑΝ αλλάζουν:
BARCODE
Περιγραφή
Χονδρική Τιμή
2800085602018
STREPSILS HONEY & LEMON 24TABL
4,54
2800085607068
STREPSILS KIDS STRAWBERRY ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ 24TABL
4,54
2800085603060
STREPSILS LEMON ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ 24TABL
4,54
2800085605064
STREPSILS ORANGE VIT C 24TABL (COOL)
4,54
Εκ του ΠΦΣfarmakopoioi