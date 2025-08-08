Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Αθήνα, 07 Αυγούστου 2025

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωση σας τις νέες χονδρικές τιμές που είναι σε ισχύ σε συγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα των εταιρειών ΒΙΑΝ & SJA.

Από 01.08.2025 οι τιμές χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της εταιρείας SJA αλλάζουν:

BARCODE

Περιγραφή

Χονδρική Τιμή

2801949801028

VIOPLEX-T POWDER SPRAY 200G

6,9

Από 01.08.2025 οι τιμές χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της εταιρείας ΒΙΑΝ αλλάζουν:

BARCODE

Περιγραφή

Χονδρική Τιμή

2800232801011

DEPON 20TABL 500MG

2,06

2800232802025

DEPON 10TABL EFF.500MG

2,06

2800232804012

DEPON 6SUPP 200MG

1,61

2800232805019

DEPON 6SUPP 600MG

1,89

2803194501043

DEPON COLD AND FLU 16TABL (500+4)MG

4,4

2800232813014

DEPON MAXIMUM 8 FC TABL 1GR ΝΕΟ

2,76

2800232808027

DEPON MAXIMUM 8TABL EFF 1GR

2,76

2800232810051

DEPON ODIS 16TABL DISP 500MG

3,77

2803220401088

DEPON PLUS 20TABL (500+65)MG

3,7

2800232806030

DEPON SIROP 120MG 150ML

3,77

2803353801014

DEPON ULTRA 8 CAPS 1000MG

2,76

2802345802022

DEPON VIT C EFF 16TABL

3,35

Από 04.07.2025 οι τιμές χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της εταιρείας ΒΙΑΝ αλλάζουν:

BARCODE

Περιγραφή

Χονδρική Τιμή

2800085602018

STREPSILS HONEY & LEMON 24TABL

4,54

2800085607068

STREPSILS KIDS STRAWBERRY ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ 24TABL

4,54

2800085603060

STREPSILS LEMON ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ 24TABL

4,54

2800085605064

STREPSILS ORANGE VIT C 24TABL (COOL)

4,54

Εκ του ΠΦΣ

farmakopoioi