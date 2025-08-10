greece-salonikia

Σαρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, με δικαίωμα 13 ωρών απασχόλησης, για συγκεκριμένο, όμως, χρονικό διάστημα σε ετήσια βάση, με απαραίτητη τη σύμφωνη γνώμη εργοδότη και εργαζόμενου, περιλαμβάνει το εργασιακό νομοσχέδιο.Αναμένεται να υπάρχουν παρεμβάσεις τόσο στο πεδίο της τετραήμερης απασχόλησης 10 ώρες ημερησίως όσο και στην εκ περιτροπής εργασία, τρεις ημέρες την εβδομάδα, με την ταυτόχρονη καταβολή υπερωριών.Ο τελευταίος έλεγχος των σχετικών διατάξεων που εστιάζονται στην ευρύτερη διευθέτηση του χρόνου εργασίας πραγματοποιείται από τη Γραμματεία της Κυβέρνησης και είναι πιθανό, αν δεν υπάρξει κάποια εμπλοκή της τελευταίας στιγμής, να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο, στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.Άλλωστε, από την αρχική παρουσίασή του, στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 30 Ιουνίου, έχει παρέλθει σχεδόν ενάμισης μήνας, χρόνος ικανός για να ελεγχθούν οι διατάξεις και να γίνουν οι όποιες προσθαφαιρέσεις. Από τη δημόσια διαβούλευση και τις ευρύτερες παρατηρήσεις που θα γίνουν, ίσως υπάρξουν και νέες αλλαγές, ώστε να προκύψουν οι τελικές διατάξεις του σχεδίου νόμου, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, εντός Σεπτεμβρίου.Ας δούμε πιο αναλυτικά τι αναμένεται να συμπεριληφθεί στο εργασιακό νομοσχέδιο, αναφορικά με την περαιτέρω ενίσχυση της ευελιξίας στην αγορά, ως προς τον χρόνο εργασίας, σε ημερήσια, εβδομαδιαία, έως (υπό προϋποθέσεις) και σε ετήσια βάση. Κομβικό σημείο των παρεμβάσεων, πάντως, αποτελεί η ατομική συμφωνία που θα μπορεί να προκύψει ανάμεσα σε εργοδότες και σε εργαζόμενους, με δεδομένο ότι η σχέση ανάμεσα στα δύο μέρη, παραδοσιακά, είναι ετεροβαρής.Σε κάθε περίπτωση, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, έχει δεσμευτεί ότι δεν καταργείται το οκτάωρο ούτε θα μπορεί κάποιος εργαζόμενος να δουλεύει 13 ώρες ημερησίως, για όλο τον χρόνο. Επίσης, το νέο πλαίσιο που αναμένεται να δημιουργηθεί στην αγορά εργασίας θα υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο, με τη χρήση και της τεχνολογίας, έτσι ώστε να τηρείται η νομιμότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρείται εξαιρετικά σημαντική η χρήση και η περαιτέρω επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας.Εργασία έως 13 ώρες ημερησίως: Το μέτρο ισχύει ήδη για περισσότερους τους ενός εργοδότες. Η αλλαγή που προωθείται συνίσταται στο ότι εφεξής θα μπορεί να εφαρμόζεται και σε έναν εργοδότη. Απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι να επέλθει συμφωνία ανάμεσα στον εργοδότη και στον εργαζόμενο για το ωράριο που θα εφαρμόζεται. Θα ισχύει κανονικά η αποζημίωση με προσαύξηση 30% για την 9η ώρα που θεωρείται υπερεργασία (πενθήμερο) και με 40% για τις υπόλοιπες ώρες που θα συνιστούν υπερωρία. Διατηρείται το όριο των 150 ωρών υπερωρίας ετησίως, όπως και οι 48 ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης, κατά μέσο όρο ανά τετράμηνο. Επίσης, διατηρούνται οι 11 ώρες ανάπαυσης ημερησίως, όπως και η 24ωρη ανάπαυση, σε εβδομαδιαία βάση.Υπερωρία – εκ περιτροπής εργασία: Στο εξής, θα έχουν δικαίωμα να κάνουν υπερωρία και όσοι απασχολούνται με όρους εκ περιτροπής εργασίας. Το μέτρο απευθύνεται κυρίως σε ειδικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι ο τουρισμός και η εστίαση, καθώς εκεί παρατηρούνται απρογραμμάτιστες αυξημένες ανάγκες για προσωπικό, σε εβδομαδιαία βάση. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο εργαζόμενος που έχει προσληφθεί με σύμβαση εκ περιτροπής εργασίας θα μπορεί να συνεχίσει να απασχολείται πέρα από το θεσμοθετημένο και συμφωνημένο οκτάωρο, λαμβάνοντας προσαύξηση 40% για κάθε ώρα υπερωρίας που θα πραγματοποιεί. Θα μπορεί επίσης να κάνει χρήση και της διάταξης για έως 13 ώρες εργασίας.Διευθέτηση χρόνου εργασίας: Η ευελιξία που έχει ήδη θεσμοθετηθεί, θα μπορεί να εφαρμοστεί σε εβδομαδιαία, ακόμα και σε ετήσια βάση. Θα λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες της επιχείρησης, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και η συναίνεση του εργαζόμενου. Ειδικά για κλάδους χωρίς Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή χωρίς συνδικαλιστική εκπροσώπηση, το πεδίο της συναίνεσης θα είναι υποχρεωτικό.Συμβάσεις μικρής διάρκειας: Για να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες μιας επιχείρησης, αναμένεται να θεσμοθετηθούν οι συμβάσεις έως δύο ημερών. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις, οι προσλήψεις θα μπορούν να πραγματοποιούνται ακόμα και μέσω κινητής τηλεφωνίας, μέσω σχετικής εφαρμογής που πρόκειται να δημιουργηθεί.Άδεια: Στο εξής, ο εργαζόμενος θα μπορεί να υποβάλλει αίτημα στον εργοδότη του, για να ζητήσει μεγαλύτερο επιμερισμό της ετήσιας άδειάς του (π.χ. ανά εβδομάδα).Ψηφιακή Κάρτα: Τυχόν μείωση αποδοχών, μετά την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας, θα θεωρείται βλαπτική μεταβολή και θα ακυρώνεται