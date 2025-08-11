2025-08-11 16:41:25
Φωτογραφία για Άνδρας πηδάει σε κινούμενο τρένο υψηλής ταχύτητας
Ένας άνδρας στην Αυστρία πήδηξε σε ένα τρένο υψηλής ταχύτητας αφού προφανώς έμεινε πίσω σε μια στάση σταθμού.Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης, ο άνδρας, ένας Αλγερινός ηλικίας 24 ετών, φέρεται να αποφάσισε να εκμεταλλευτεί μια προγραμματισμένη στάση στο Σεντ Πέλτεν, 64 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Βιέννης, για ένα διάλειμμα για τσιγάρο.bbc.comΉταν πολύ αργά όταν
