2026-01-05 14:00:20
Φωτογραφία για Φαίη Σκορδά για Γιώργο Παπαδάκη: Είναι από τα πρόσωπα που δεν πιστεύεις ότι έχει συμβεί...
Η απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη βρέθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, στο επίκεντρο της σημερινής τηλεοπτικής επικαιρότητας. Και στο «Buongiorno», η Φαίη Σκορδά δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, μιλώντας με λόγια καρδιάς για τον άνθρωπο και τον δημοσιογράφο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση.

«Η χρονιά δεν μπήκε με ευχάριστες ειδήσεις σε όλα τα επίπεδα, πολιτικά, κοινωνικά, ανθρώπινα…», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

«Με την είδηση τη χθεσινή που για εμάς τους ανθρώπους της τηλεόρασης, για όλο τον κόσμο, μας τάραξε, μας στεναχώρησε πολύ, για τον Γιώργο Παπαδάκη Μόλις έξι μήνες μετά το τέλος της εκπομπής, έφυγε από τη ζωή. Εγώ δεν το πιστεύω. Είναι από τα πρόσωπα που δεν πιστεύεις ότι έχει συμβεί. Το λες, αλλά δεν το πιστεύεις. Θερμά συλλυπητήρια στην αγαπημένη του οικογένεια».

Πηγή: tvnea.com
