2026-01-09 11:05:49

Πρωτιά κατέγραψε στη μεσημεριανή ζώνη η εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό στον ΑΝΤ1, η οποία σημείωσε 10,4% και βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης. Πολύ κοντά ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star με 9,5%, διατηρώντας σταθερή παρουσία στο ενδιαφέρον του κοινού.



Σε μεσαία επίπεδα κινήθηκε το «Live You» στον ΣΚΑΪ, το οποίο κατέγραψε 6,4%, ενώ χαμηλότερα βρέθηκε η εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» στο Open με 2,4%. Στο τέλος του πίνακα κατέληξε η «ΠΟΠ Μαγειρική – 8ος Κύκλος» στην ΕΡΤ1, η οποία περιορίστηκε στο 0,9%.



Η μεσημεριανή ζώνη διαμορφώθηκε με σαφή διαχωρισμό δυναμικής, καθώς οι ενημερωτικού χαρακτήρα εκπομπές διατήρησαν το προβάδισμα έναντι των καθαρά ψυχαγωγικών επιλογών.



Πηγή: tvnea.com



