2026-01-08 10:54:43
Φωτογραφία για Μεσημεριανή ζώνη: Δυνατή πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις»
Ισχυρή τηλεθέαση κατέγραψε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» στην μεσημεριανή ζώνη, η οποία βρέθηκε στην κορυφή με 15,2%. Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στον STAR  σημείωσε 8,3%.

Σε μεσαία επίπεδα κινήθηκαν η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 7,7% και το «Στούντιο 4» με 6,7%. 

Χαμηλότερα κινήθηκαν οι εκπομπές μαγειρικής και ψυχαγωγίας, με το «ΠΟΠ Μαγειρική» να σημειώνει 4%, το «Live You» στον ΣΚΑΪ 4% και η «Ώρα για Ψυχαγωγία» στο Open 3,5%.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για το «Live News» – Δυνατές επιδόσεις για «Deal» - Ανεβασμένο το «Ρουκ Ζουκ»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για το «Live News» – Δυνατές επιδόσεις για «Deal» - Ανεβασμένο το «Ρουκ Ζουκ»
Πρωινή ψυχαγωγία: «Αταίριαστοι» και «Super Κατερίνα» ισοψηφούν στην κορυφή
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ψυχαγωγία: «Αταίριαστοι» και «Super Κατερίνα» ισοψηφούν στην κορυφή
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ενημέρωση: Πρωτιά για την «Κοινωνία Ώρα MEGA» – δυνατή παρουσία του Open
Πρωινή ενημέρωση: Πρωτιά για την «Κοινωνία Ώρα MEGA» – δυνατή παρουσία του Open
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για το «Live News» – Δυνατές επιδόσεις για «Deal» - Ανεβασμένο το «Ρουκ Ζουκ»
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για το «Live News» – Δυνατές επιδόσεις για «Deal» - Ανεβασμένο το «Ρουκ Ζουκ»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (7/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (7/1/2026)
Prime time ζώνη: «Στο Παρά Πέντε» κυριαρχεί
Prime time ζώνη: «Στο Παρά Πέντε» κυριαρχεί
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (6/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (6/1/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (7/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (7/1/2026)
Prime time ζώνη: «Στο Παρά Πέντε» κυριαρχεί
Prime time ζώνη: «Στο Παρά Πέντε» κυριαρχεί
Πότε ξεκινά η prime time στα κανάλια;
Πότε ξεκινά η prime time στα κανάλια;
Ντίνος Σιωμόπουλος για Γιώργο Παπαδάκη : «Αισθάνομαι περίεργα δεν ξέρω αν μπορώ να το διαχειριστώ – Του οφείλω πολλά»
Ντίνος Σιωμόπουλος για Γιώργο Παπαδάκη : «Αισθάνομαι περίεργα δεν ξέρω αν μπορώ να το διαχειριστώ – Του οφείλω πολλά»
Ο Στρατής Λιαρέλλης θα εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο για τον Γιώργο Παπαδάκη
Ο Στρατής Λιαρέλλης θα εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο για τον Γιώργο Παπαδάκη