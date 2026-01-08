2026-01-08 10:54:43

Ισχυρή τηλεθέαση κατέγραψε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» στην μεσημεριανή ζώνη, η οποία βρέθηκε στην κορυφή με 15,2%. Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στον STAR σημείωσε 8,3%.



Σε μεσαία επίπεδα κινήθηκαν η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 7,7% και το «Στούντιο 4» με 6,7%.



Χαμηλότερα κινήθηκαν οι εκπομπές μαγειρικής και ψυχαγωγίας, με το «ΠΟΠ Μαγειρική» να σημειώνει 4%, το «Live You» στον ΣΚΑΪ 4% και η «Ώρα για Ψυχαγωγία» στο Open 3,5%.



Πηγή: tvnea.com



