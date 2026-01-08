2026-01-08 10:54:43
Ισχυρά ποσοστά κατέγραψε η πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, με δύο εκπομπές να μοιράζονται την πρωτιά. Στην πρώτη θέση βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ και η «Super Κατερίνα» στο MEGA, αμφότερες με 10,2%.

Στη συνέχεια, το «Buongiorno» σημείωσε 9,9%, ενώ το «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 κατέγραψε 7,9%. Το «10 Παντού» στο Open κινήθηκε στο 7,8%, και το «Breakfast at Star» στο 7%. Χαμηλότερα βρέθηκε η εκπομπή «Πρωίαν Σε Είδον» με 3,6%.

Η ζώνη δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τις εκπομπές του ΣΚΑΪ και του MEGA, με το υπόλοιπο ανταγωνιστικό πρόγραμμα να διατηρεί μέτρια έως χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης.



Πηγή: tvnea.com
