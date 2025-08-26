2025-08-26 05:51:29
Φωτογραφία για ΓΑΙΑΟΣΕ: Καλεί ενδιαφερόμενους για ακίνητο 400 στρεμμάτων στη Λάρισα
Η ΓΑΙΑΟΣΕ προκήρυξε πρόσκληση εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος για ακίνητο 400 στρεμμάτων στη Λάρισα, με την αξιοποίηση του ως επιχειρηματικό πάρκο.businessdaily.grΣτη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Μη Δεσμευτικού Ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση ακινήτου συνολικής έκτασης περίπου 400 στρεμμάτων, το οποίο βρίσκεται πλησίον του εργοστασίου ζάχαρης στη Λάρισα, εντός των διοικητικών ορίων των sidirodromikanea
