Ξεκίνησε ο «πόλεμος» για τις αποζημιώσεις του σιδηροδρομικού δυστυχήματος«Εμφύλιος πόλεμος» για τις αποζημιώσεις του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, με τους εμπλεκόμενους σε αυτό να στρέφονται πλέον δικαστικά ο ένας εναντίον του άλλου, πετώντας από πάνω τους το μπαλάκι των ευθυνών και των πληρωμών, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.Κώστας Ντελέζοςtanea.grΧαρακτηριστική του πρωτοφανούς «εμφυλίου»
