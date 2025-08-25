2025-08-25 21:35:16

Ξεκίνησε ο «πόλεμος» για τις αποζημιώσεις του σιδηροδρομικού δυστυχήματος«Εμφύλιος πόλεμος» για τις αποζημιώσεις του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, με τους εμπλεκόμενους σε αυτό να στρέφονται πλέον δικαστικά ο ένας εναντίον του άλλου, πετώντας από πάνω τους το μπαλάκι των ευθυνών και των πληρωμών, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.Κώστας Ντελέζοςtanea.grΧαρακτηριστική του πρωτοφανούς «εμφυλίου»

