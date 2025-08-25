2025-08-25 21:55:34
Φωτογραφία για Στον ΣΚΑΪ τη νέα τηλεοπτική σεζόν ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης
Ο Όμιλος ΣΚΑΪ με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον έγκριτο δημοσιογράφο και γνωστό παρουσιαστή Μιχάλη Κεφαλογιάννη.

Με πολυετή εμπειρία στο ιατρικό ρεπορτάζ, βραβευμένος και διακεκριμένος για τις γνώσεις και την αντικειμενική του ματιά στον χώρο της υγείας και της ευζωίας, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης θα εμπλουτίσει, με την καινούργια του εκπομπή, το πρόγραμμα της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Ο Όμιλος τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο του ξεκίνημα.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τραγωδία στα Τέμπη: Όλοι εναντίον όλων με φόντο τις αγωγές
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τραγωδία στα Τέμπη: Όλοι εναντίον όλων με φόντο τις αγωγές
Μαζωνάκης – Πανταζής: Σε προχωρημένες συζητήσεις για συνεργασία τη νέα σεζόν
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μαζωνάκης – Πανταζής: Σε προχωρημένες συζητήσεις για συνεργασία τη νέα σεζόν
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μαζωνάκης – Πανταζής: Σε προχωρημένες συζητήσεις για συνεργασία τη νέα σεζόν
Μαζωνάκης – Πανταζής: Σε προχωρημένες συζητήσεις για συνεργασία τη νέα σεζόν
Οι ενημερωτικές εκπομπές του ΣΚΑΪ επιστρέφουν από την Δευτέρα 25 Αυγούστου...
Οι ενημερωτικές εκπομπές του ΣΚΑΪ επιστρέφουν από την Δευτέρα 25 Αυγούστου...
Πότε κάνει πρεμιέρα η Τατιάνα Στεφανίδου με το Power Talk στον ΣΚΑΪ;
Πότε κάνει πρεμιέρα η Τατιάνα Στεφανίδου με το Power Talk στον ΣΚΑΪ;
Ανατροπή στο «Καλημέρα Ελλάδα» – Η Μαρία Βούσουλα παραμένει στον ΣΚΑΪ
Ανατροπή στο «Καλημέρα Ελλάδα» – Η Μαρία Βούσουλα παραμένει στον ΣΚΑΪ
Στον ΣΚΑΪ ο Δημήτρης Πανόπουλος – Το καλωσόρισμα από τη Μαρία Αναστασοπούλου
Στον ΣΚΑΪ ο Δημήτρης Πανόπουλος – Το καλωσόρισμα από τη Μαρία Αναστασοπούλου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΟΦ: Νέα λίστα απαγόρευσης εξαγωγών
ΕΟΦ: Νέα λίστα απαγόρευσης εξαγωγών
Windows 11: ΠΑΚΕΤΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΟΘΟΝΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙ ΤΟ Copilot
Windows 11: ΠΑΚΕΤΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΟΘΟΝΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙ ΤΟ Copilot
Κώστας Τσιάρας: Πρέπει να κόψουμε τον ομφάλιο λώρο με τις παθογένειες του παρελθόντος στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Κώστας Τσιάρας: Πρέπει να κόψουμε τον ομφάλιο λώρο με τις παθογένειες του παρελθόντος στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Στις 6 Σεπτεμβρίου στο προαύλιο του Λυκείου Αστακού, μεγάλη συναυλία του APON.
Στις 6 Σεπτεμβρίου στο προαύλιο του Λυκείου Αστακού, μεγάλη συναυλία του APON.
μαρούβιο το κοινό/Marrubium vulgare - λίγα λόγια για ένα λίγο-πολύ, άγνωστο βότανο
μαρούβιο το κοινό/Marrubium vulgare - λίγα λόγια για ένα λίγο-πολύ, άγνωστο βότανο