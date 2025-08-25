2025-08-25 21:55:34
Φωτογραφία για Μαζωνάκης – Πανταζής: Σε προχωρημένες συζητήσεις για συνεργασία τη νέα σεζόν
Σε προχωρημένες συζητήσεις ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον Λευτέρη Πανταζή για συνεργασία στο “Fever” τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, θα είναι μια ωραία συνεργασία δύο λαϊκών φωνών και σίγουρα θα κερδίσει το κοινό.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τραγωδία στα Τέμπη: Όλοι εναντίον όλων με φόντο τις αγωγές
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τραγωδία στα Τέμπη: Όλοι εναντίον όλων με φόντο τις αγωγές
Στον ΣΚΑΪ τη νέα τηλεοπτική σεζόν ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στον ΣΚΑΪ τη νέα τηλεοπτική σεζόν ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Στον ΣΚΑΪ τη νέα τηλεοπτική σεζόν ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης
Στον ΣΚΑΪ τη νέα τηλεοπτική σεζόν ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης
Νέα προσέγγιση Open – Κοκλώνη: Συζητήσεις για τρεις ψυχαγωγικές εκπομπές
Νέα προσέγγιση Open – Κοκλώνη: Συζητήσεις για τρεις ψυχαγωγικές εκπομπές
Απόστολος Ν Πανταζής : «Η Αποκεντρωμένη και η Περιφέρεια
Απόστολος Ν Πανταζής : «Η Αποκεντρωμένη και η Περιφέρεια "ΑΚΟΥΕΙ"!!! Πως αλλάζει η χρήση και το είδος σε λεωφορείο του Δήμου Ξηρομέρου!! Που είναι ο έλεγχος, όλα στην τύχη τους!!…»
Αποστόλης Πανταζής : Ραλλυ Ιονίου στον Αστακό φτωχό και εξαθλιωμένο με εξέδρα 800€
Αποστόλης Πανταζής : Ραλλυ Ιονίου στον Αστακό φτωχό και εξαθλιωμένο με εξέδρα 800€
Από το καλοκαίρι στα Σαββατοκύριακα: Το «Ραντεβού» αλλάζει ώρα και σεζόν
Από το καλοκαίρι στα Σαββατοκύριακα: Το «Ραντεβού» αλλάζει ώρα και σεζόν
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΟΦ: Νέα λίστα απαγόρευσης εξαγωγών
ΕΟΦ: Νέα λίστα απαγόρευσης εξαγωγών
Windows 11: ΠΑΚΕΤΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΟΘΟΝΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙ ΤΟ Copilot
Windows 11: ΠΑΚΕΤΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΟΘΟΝΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙ ΤΟ Copilot
Κώστας Τσιάρας: Πρέπει να κόψουμε τον ομφάλιο λώρο με τις παθογένειες του παρελθόντος στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Κώστας Τσιάρας: Πρέπει να κόψουμε τον ομφάλιο λώρο με τις παθογένειες του παρελθόντος στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Στις 6 Σεπτεμβρίου στο προαύλιο του Λυκείου Αστακού, μεγάλη συναυλία του APON.
Στις 6 Σεπτεμβρίου στο προαύλιο του Λυκείου Αστακού, μεγάλη συναυλία του APON.
μαρούβιο το κοινό/Marrubium vulgare - λίγα λόγια για ένα λίγο-πολύ, άγνωστο βότανο
μαρούβιο το κοινό/Marrubium vulgare - λίγα λόγια για ένα λίγο-πολύ, άγνωστο βότανο