2025-08-25 21:55:34

Σε προχωρημένες συζητήσεις ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον Λευτέρη Πανταζή για συνεργασία στο “Fever” τη νέα σεζόν.



Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, θα είναι μια ωραία συνεργασία δύο λαϊκών φωνών και σίγουρα θα κερδίσει το κοινό.



Πηγή: tvnea.com



