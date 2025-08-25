2025-08-25 18:12:13
 H λίστα δημοσιεύτηκε σήμερα (22/8) και ως συνήθως ισχύει για 3 μήνες

Μπορείτε να την δείτε εδώ

Δείτε τη λίστα:

 

 

AEROLIN-NEBULES INH SOL 20X2,5MG 2800332516020 AMOXIL CAPS 500 MG BTX24 2800933605048 AMOXIL DISP TABL 18X1G (FOIL) 2800933610035 AMOXIL SUSP 100MLX250MG/5ML 2800933602023 AMOXIL SUSP 100MLX500MG/5ML 2800933603020 ARVEKAP PS.INJ.SUS 11,25MG/VIAL BTX1VIAL+1AMP SOLV 2801960803049 ATROVENT AER INH 10MLX200DOSE 2801498301031 AUGMENTIN F.C.TABL 16X(500+125)MG (BLIST 4X4) 2801759904025 AUGMENTIN SUSP 60MLX312,5MG/5ML 2801759909013 AUGMENTIN® MF PD.ORA.SUS (400+57)MG/5ML (FLX70 ML) 2801759915021 BETMIGA 25MG X30 TAB 2803047801030 BETMIGA 50MG X30 TAB 2803047802037 BOOSTRIX-POLIO PF.SYR 1X0,5ML 2802650601013 CLEXANE 8000ANTI-XA IU/0,8ML X10 PF.SYR. 2801964104050 CLEXANE PF.SYR 2X20MG/0,2ML 2000AXA 2801964101011 CLEXANE PF.SYR 2X40MG/0,4ML 4000AXA 2801964102018 CLEXANE PR.SYR 10X60MG 2801964103039 CONCERTA PR.TABL 30X18MG 2802571801028 CONCERTA PR.TABL 30X36MG 2802571802025 CREON-10000 GR.CAPS 50X150MG (HDPE) 2800782503038 CREON-25000 E.C.CAPS 50X300MG (HDPE) 2800782502031 DESFERAL INJ 10X500MG 2800021701010 ELIQUIS FC TAB 2,5MG BTX60 2802989201038 ELITYRAN PS.INJ.SUS 11,25MG/VIAL¹PF.SYR
. BT X 1 PF.SYR +1 SET 2801997002040 ENTRESTO F.C.TAB (97+103)MG/TAB BTX56 2803129103021 EPANUTIN CAPS 100X100MG 2800267301012 FIASP INJ.SOL 100U/ML 5 PF.PEN (ÃÕÁËº - FLEX-TOUCH) X 3ML 2803162801052 FLIXOTIDE AER INH 50MCGX120DOSE 2802067903021 FOSTER INH.SOL.P (200+6)MCG BTX1X 120 2802746303043 FOSTER NEXTHALER PD.INH.MD (100+6)MCG/DOSE 2802746302015 FRAXIPARINE PF.SYR 2X0,6ML 5700AXA 2801928302010 GARDASIL 9 INJ.SU.PFS 0,5ML (DOSE) BTX1 PF.SYR 2803117602017 GLUCAGEN-HYPOKIT VIAL 1X1MG+1SYRX1ML 2801985401015 GONAL-F PS.INJ PEN 300IU/0,5ML 2802208810010 HEPARIN/LEO VIAL 10X25000IU/5ML 2800010604018 INNOHEP INJ.SOL 8000ANTI-XAIU/0,4ML PF.SYR BTX10 PF.SYR X0,4ML 2802016813029 INNOHEP PF.SYR 10X0,45ML 4500AXA 2802016806021 INNOHEP PF.SYR 10X0,5ML 10.000AXA 2802016809022 INNOHEP PF.SYR 10X0,7ML 14.000AXA 2802016810028 INNOHEP PF.SYR 10X0,9ML 18.000AXA 2802016811025 INNOHEP VIAL 10X2ML 20000AXA 2802016805017 IVOR PF.SYR 2X2500IU AXA 2802541901017 IVOR PF.SYR 2X3500IU AXA 2802541902014 IVOR PF.SYR 30X3500IU AXA 2802541902038 IVORMAX PF.SYR 2X5000AXA/0,2ML 2802640501019 IVORMAX PF.SYR 2X7500AXA/0,3ML 2802640501057 KEPPRA OR.SOL.150MLX100MG/ML+3ML SYR 2802456305023 LANTUS 100 IU/ML X3 PF PEN(SOLO STAR) X 3 ML 2802458305021 LEUPRORELIN/SANDOZ 5MG/IMPLANT BTX1 PF.SYR X1 2803050601016 OVITRELLE PF.SYR 1X250MCG+SOLV 2802473002011 OZEMPIC INJ.SOL 0,5MG/0.37 2803194602016 OZEMPIC INJ.SOL 1MG/0.74  2803194603013 PALEXIA 50MG X30 TAB 2802886701068 PALEXIA RETARD 50MG X30 TAB 2802886704069 PROLIA PF.SYR 1X60MG/ML 2802945201034 PROQUAD PS.INJ.SUS BTX 1 VIAL+1 PF.SYR. X 0,5 ML SOLV 2802724401105 PROSTAPLANT 5MG 1BAGX(1 IMPLANT/PF.SYR) 2802981002015 PULMICORT INH.SUS.N 0,25MG/ML BTX40 2801897712025 PULMICORT INH.SUS.N 0,5MG/ML BTX40 2801897711028 REPEVAX INJ.SU.PFS BTX 1 PR.SYR.(WITH CHLOROBR.ELAST. PLUNGER-STOPPER) X 0,5ML 2802648201102 ROTARIX ORAL.SUSP 1,5ML 2802721802059 SALOFALK E.C.TABL 50X500MG 2801961804014 SALOFALK ENEMA 7X4G/60ML 7DOSE 2801961802010 SALOFALK SUPP 1G/SUPP BTX30 2801961811050 SEROQUEL XR PR TAB 30X50MG 2802465608023 SPIRIVA RESPIMAT SOL.INH 2,5MCG/PUFF BT X 1 RESPIMAT REUSABLE INHALER + 1 CARTRIDGE 2802554302061 SYMBICORT-TURBUHALER (160+4,5)MCGX120DOSE 2802504102024 TAVANIC F.C.TABL 5X500MG 2802370002022 TAVOR TABL 18X2,5MG 2800952902012 TEGRETOL F.C.R.TABL 30X400MG 2800304405017 TEGRETOL F.C.R.TABL 50X200MG 2800304404010 TOBRADEX EYE DR (0,1+0,3)% 5ML 2801999201014 TOBRADEX EYE OINT (0,1+0,3)% 3,5G 2801999202011 TOBREX OINT 0,3% 3,5G 2801852702016 TRILEPTAL F.C.TABL 50X600MG 2801988805018 TRILEPTAL SUSP 250MLX60MG/ML 2801988806015 TRIMBOW PD.INH.MD (88+5+9)MCG/DOSE 1 X 120 2803172603011 TRULICITY INJ.SOL 0,75MG BTX2 PF.PEN 2803097401013 TRULICITY INJ.SOL 1,5MG BTX2 PF.PEN 2803097402010 URSOFALK CAPS 30X250MG 2801784301011 VIPIDIA F.C.TAB 12,5MG X28  2803063802035 VIPIDIA F.C.TAB 25MG/TAB BTX28 2803063803032 VIPIDIA F.C.TAB 6,25MG X28  2803063801038 XANAX TABL 30X0,5MG 2801864301016 XARELTO F.C. TAB 15 MG BTX28  2802856902020 XARELTO F.C. TAB 20 MG BTX28 2802856903027 XARELTO F.C.TAB 10X10MG (PP/ALU) 2802856901061 XEPLION INJ.SU.PRO 75MG/PF.SYR BTX1PF.SYRX75MG 2802981503017 ZINADOL F.C.TABL 14X500MG (BLIST 2X7) 2801965003055 ZITHROMAX SUSP 22,5MLX200MG/5ML 2802031410029 ZITHROMAX SUSP 37,5MLX200MG/5ML 2802031410043 ZOLADEX PF.SYR 1X3,6MG RET 2801962901019 ZYPADHERA VIAL 1X210MG+IVIALX3ML SOLV 2802893501019 ZYPADHERA VIAL 1X300MG+IVIALX3ML SOLV 2802893502016 ZYPADHERA VIAL 1X405MG+IVIALX3ML SOLV 2802893503013

 

