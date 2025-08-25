H λίστα δημοσιεύτηκε σήμερα (22/8) και ως συνήθως ισχύει για 3 μήνες
Δείτε τη λίστα:
AEROLIN-NEBULES
INH SOL 20X2,5MG
2800332516020
AMOXIL CAPS 500 MG BTX24
2800933605048
AMOXIL DISP TABL 18X1G (FOIL)
2800933610035
AMOXIL SUSP 100MLX250MG/5ML
2800933602023
AMOXIL SUSP 100MLX500MG/5ML
2800933603020
ARVEKAP PS.INJ.SUS
11,25MG/VIAL BTX1VIAL+1AMP SOLV
2801960803049
ATROVENT AER INH 10MLX200DOSE
2801498301031
AUGMENTIN F.C.TABL
16X(500+125)MG (BLIST 4X4)
2801759904025
AUGMENTIN SUSP
60MLX312,5MG/5ML
2801759909013
AUGMENTIN® MF PD.ORA.SUS
(400+57)MG/5ML (FLX70 ML)
2801759915021
BETMIGA 25MG X30 TAB
2803047801030
BETMIGA 50MG X30 TAB
2803047802037
BOOSTRIX-POLIO PF.SYR 1X0,5ML
2802650601013
CLEXANE 8000ANTI-XA IU/0,8ML
X10 PF.SYR.
2801964104050
CLEXANE PF.SYR 2X20MG/0,2ML
2000AXA
2801964101011
CLEXANE PF.SYR 2X40MG/0,4ML
4000AXA
2801964102018
CLEXANE PR.SYR 10X60MG
2801964103039
CONCERTA PR.TABL 30X18MG
2802571801028
CONCERTA PR.TABL 30X36MG
2802571802025
CREON-10000 GR.CAPS 50X150MG
(HDPE)
2800782503038
CREON-25000 E.C.CAPS 50X300MG
(HDPE)
2800782502031
DESFERAL INJ 10X500MG
2800021701010
ELIQUIS FC TAB 2,5MG BTX60
2802989201038
ELITYRAN PS.INJ.SUS
11,25MG/VIAL¹PF.SYR
. BT X 1 PF.SYR +1 SET
2801997002040
ENTRESTO F.C.TAB
(97+103)MG/TAB BTX56
2803129103021
EPANUTIN CAPS 100X100MG
2800267301012
FIASP INJ.SOL 100U/ML 5 PF.PEN
(ÃÕÁËº - FLEX-TOUCH) X 3ML
2803162801052
FLIXOTIDE AER INH
50MCGX120DOSE
2802067903021
FOSTER INH.SOL.P (200+6)MCG
BTX1X 120
2802746303043
FOSTER NEXTHALER PD.INH.MD
(100+6)MCG/DOSE
2802746302015
FRAXIPARINE PF.SYR 2X0,6ML
5700AXA
2801928302010
GARDASIL 9 INJ.SU.PFS 0,5ML
(DOSE) BTX1 PF.SYR
2803117602017
GLUCAGEN-HYPOKIT VIAL
1X1MG+1SYRX1ML
2801985401015
GONAL-F PS.INJ PEN 300IU/0,5ML
2802208810010
HEPARIN/LEO VIAL
10X25000IU/5ML
2800010604018
INNOHEP INJ.SOL
8000ANTI-XAIU/0,4ML PF.SYR BTX10 PF.SYR X0,4ML
2802016813029
INNOHEP PF.SYR 10X0,45ML
4500AXA
2802016806021
INNOHEP PF.SYR 10X0,5ML
10.000AXA
2802016809022
INNOHEP PF.SYR 10X0,7ML
14.000AXA
2802016810028
INNOHEP PF.SYR 10X0,9ML
18.000AXA
2802016811025
INNOHEP VIAL 10X2ML 20000AXA
2802016805017
IVOR PF.SYR 2X2500IU AXA
2802541901017
IVOR PF.SYR 2X3500IU AXA
2802541902014
IVOR PF.SYR 30X3500IU AXA
2802541902038
IVORMAX PF.SYR 2X5000AXA/0,2ML
2802640501019
IVORMAX PF.SYR 2X7500AXA/0,3ML
2802640501057
KEPPRA
OR.SOL.150MLX100MG/ML+3ML SYR
2802456305023
LANTUS 100 IU/ML X3 PF
PEN(SOLO STAR) X 3 ML
2802458305021
LEUPRORELIN/SANDOZ 5MG/IMPLANT
BTX1 PF.SYR X1
2803050601016
OVITRELLE PF.SYR 1X250MCG+SOLV
2802473002011
OZEMPIC INJ.SOL 0,5MG/0.37
2803194602016
OZEMPIC INJ.SOL 1MG/0.74
2803194603013
PALEXIA 50MG X30 TAB
2802886701068
PALEXIA RETARD 50MG X30 TAB
2802886704069
PROLIA PF.SYR 1X60MG/ML
2802945201034
PROQUAD PS.INJ.SUS BTX 1
VIAL+1 PF.SYR. X 0,5 ML SOLV
2802724401105
PROSTAPLANT 5MG 1BAGX(1
IMPLANT/PF.SYR)
2802981002015
PULMICORT INH.SUS.N 0,25MG/ML
BTX40
2801897712025
PULMICORT INH.SUS.N 0,5MG/ML
BTX40
2801897711028
REPEVAX INJ.SU.PFS BTX 1
PR.SYR.(WITH CHLOROBR.ELAST. PLUNGER-STOPPER) X 0,5ML
2802648201102
ROTARIX ORAL.SUSP 1,5ML
2802721802059
SALOFALK E.C.TABL 50X500MG
2801961804014
SALOFALK ENEMA 7X4G/60ML 7DOSE
2801961802010
SALOFALK SUPP 1G/SUPP BTX30
2801961811050
SEROQUEL XR PR TAB 30X50MG
2802465608023
SPIRIVA RESPIMAT SOL.INH
2,5MCG/PUFF BT X 1 RESPIMAT REUSABLE INHALER + 1 CARTRIDGE
2802554302061
SYMBICORT-TURBUHALER
(160+4,5)MCGX120DOSE
2802504102024
TAVANIC F.C.TABL 5X500MG
2802370002022
TAVOR TABL 18X2,5MG
2800952902012
TEGRETOL F.C.R.TABL 30X400MG
2800304405017
TEGRETOL F.C.R.TABL 50X200MG
2800304404010
TOBRADEX EYE DR (0,1+0,3)% 5ML
2801999201014
TOBRADEX EYE OINT (0,1+0,3)%
3,5G
2801999202011
TOBREX OINT 0,3% 3,5G
2801852702016
TRILEPTAL F.C.TABL 50X600MG
2801988805018
TRILEPTAL SUSP 250MLX60MG/ML
2801988806015
TRIMBOW PD.INH.MD
(88+5+9)MCG/DOSE 1 X 120
2803172603011
TRULICITY INJ.SOL 0,75MG BTX2
PF.PEN
2803097401013
TRULICITY INJ.SOL 1,5MG BTX2
PF.PEN
2803097402010
URSOFALK CAPS 30X250MG
2801784301011
VIPIDIA F.C.TAB 12,5MG
X28
2803063802035
VIPIDIA F.C.TAB 25MG/TAB BTX28
2803063803032
VIPIDIA F.C.TAB 6,25MG
X28
2803063801038
XANAX TABL 30X0,5MG
2801864301016
XARELTO F.C. TAB 15 MG
BTX28
2802856902020
XARELTO F.C. TAB 20 MG BTX28
2802856903027
XARELTO F.C.TAB 10X10MG
(PP/ALU)
2802856901061
XEPLION INJ.SU.PRO 75MG/PF.SYR
BTX1PF.SYRX75MG
2802981503017
ZINADOL F.C.TABL 14X500MG
(BLIST 2X7)
2801965003055
ZITHROMAX SUSP
22,5MLX200MG/5ML
2802031410029
ZITHROMAX SUSP
37,5MLX200MG/5ML
2802031410043
ZOLADEX PF.SYR 1X3,6MG RET
2801962901019
ZYPADHERA VIAL
1X210MG+IVIALX3ML SOLV
2802893501019
ZYPADHERA VIAL
1X300MG+IVIALX3ML SOLV
2802893502016
ZYPADHERA VIAL
1X405MG+IVIALX3ML SOLV
2802893503013
