Το εργασιακό νομοσχέδιο σε 17 ερωταπαντήσεις - Τι αλλάζει σε άδειες, προσλήψεις, τι προβλέπει για 4ήμερη εργασία και για εργαζόμενο συνταξιούχο
2025-08-26 05:51:54
Με 16+1 ερωτήσεις και απαντήσεις το υπουργείο Εργασίας εξηγεί αναλυτικά τι αλλάζει στην εργασία το νέο νομοσχέδιο.Το νομοσχέδιο «Δίκαιη εργασία για όλους: Απλοποίηση της νομοθεσίας - Στήριξη στον εργαζόμενο - Προστασία στην πράξη» τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση και έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό του εργασιακού πλαισίου, την απλοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΓΑΙΑΟΣΕ: Καλεί ενδιαφερόμενους για ακίνητο 400 στρεμμάτων στη Λάρισα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ