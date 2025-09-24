





Η μάχη της prime time ζώνης το βράδυ της Τρίτης είχε ξεκάθαρο νικητή: η νέα σειρά

του Alpha, «Porto Leone», κατέκτησε την κορυφή σημειώνοντας 18,8% στο δυναμικό κοινό, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες γύρω από την πρεμιέρα της.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η σταθερή δύναμη του MEGA, «Η Γη της Ελιάς», με 9,2% με το δεύτερο επεισόδιο στο 10,6%, ακολουθούμενη από το ριάλιτι «Η Φάρμα», που επίσης κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με 10,1%.

Η σειρά «Σέρρες», με πρεμιέρα στη χθεσινή ζώνη, κατέγραψε 8,9%, δείχνοντας πως μπορεί να χτίσει κοινό τις επόμενες εβδομάδες. Το «Grand Hotel» του ANT1 συγκέντρωσε 7,7% (στις 00:00 η επανάληψη του «Grand Hotel» σημείωσε 10,1%), ενώ το «Έξαθλον» στον ΣΚΑΪ περιορίστηκε στο 6,2%. Στα χαμηλότερα ποσοστά κινήθηκαν το «Το Παιδί» με 3,2% και το «Καλά θα πάει κι αυτό» με 3,1%.

Η εικόνα αυτή δείχνει πως οι τηλεθεατές προτίμησαν τη μυθοπλασία και τις πρεμιέρες, αφήνοντας πιο πίσω τα reality formats.

Πηγή: tvnea.com