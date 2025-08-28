2025-08-28 06:35:58
Φωτογραφία για Νυχτερινή ταλαιπωρία για τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC56
Η αμαξοστοιχία IC56, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα–Θεσσαλονίκη, ακινητοποιήθηκε κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου στις 23:05, με 103 επιβάτες, λόγω διακοπής στην ηλεκτροδότηση.Τεχνικό προσωπικό του Διαχειριστή Υποδομής (ΟΣΕ) μετέβη στο σημείο για την αποκατάσταση του προβλήματος. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης στην ηλεκτροδότηση, η αμαξοστοιχία αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη με sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Θανάσης Κασόλας : μας άφησε χρέος 1.500.000€ στο σύνδεσμο ύδρευσης και την ύδρευση διαλυμένη και μας κουνάει το δάχτυλο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Θανάσης Κασόλας : μας άφησε χρέος 1.500.000€ στο σύνδεσμο ύδρευσης και την ύδρευση διαλυμένη και μας κουνάει το δάχτυλο
μιτοχόνδριο – με ποιητική διάθεση και ποιητική αδεία.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
μιτοχόνδριο – με ποιητική διάθεση και ποιητική αδεία.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Οδοντωτός: Βλάβες και κατολισθήσεις εκτροχιάζουν τα δρομολόγια - Επιβάτες εγκλωβισμένοι, αρμόδιοι αλληλοκατηγορούνται
Οδοντωτός: Βλάβες και κατολισθήσεις εκτροχιάζουν τα δρομολόγια - Επιβάτες εγκλωβισμένοι, αρμόδιοι αλληλοκατηγορούνται
Ιταλία: Επιβάτες περιγράφουν την φρίκη και τον πανικό που έζησαν μετά από πυρκαγιά σε βαγόνι τρένου
Ιταλία: Επιβάτες περιγράφουν την φρίκη και τον πανικό που έζησαν μετά από πυρκαγιά σε βαγόνι τρένου
Μετρό Θεσσαλονίκης: 100.000 επιβάτες ημερησίως, αλλά δεν πληρώνουν όλοι εισιτήριο – Λαμβάνει μέτρα η κυβέρνηση
Μετρό Θεσσαλονίκης: 100.000 επιβάτες ημερησίως, αλλά δεν πληρώνουν όλοι εισιτήριο – Λαμβάνει μέτρα η κυβέρνηση
Το πρώτο τρένο χωρίς οδηγό στην Ευρώπη βγαίνει στις γραμμές και έχει ήδη μεταφέρει επιβάτες
Το πρώτο τρένο χωρίς οδηγό στην Ευρώπη βγαίνει στις γραμμές και έχει ήδη μεταφέρει επιβάτες
Τα 8 πιο ενοχλητικά πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι στα ιαπωνικά τρένα, σύμφωνα με τους ντόπιους επιβάτες
Τα 8 πιο ενοχλητικά πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι στα ιαπωνικά τρένα, σύμφωνα με τους ντόπιους επιβάτες
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Κορίτσια από το Μπιχάρ επιβιώνουν αφού ξαπλώνουν ανάμεσα στις γραμμές κάτω από κινούμενο τρένο!
Κορίτσια από το Μπιχάρ επιβιώνουν αφού ξαπλώνουν ανάμεσα στις γραμμές κάτω από κινούμενο τρένο!
TO MyStreet ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
TO MyStreet ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Κυρανάκης: Ο ΟΣΕ αίρει τη μονιμότητα στο Δημόσιο – Τέλος στα «τυφλά» τρένα – Νέος διαγωνισμός για 100 ανισόπεδες διαβάσεις
Κυρανάκης: Ο ΟΣΕ αίρει τη μονιμότητα στο Δημόσιο – Τέλος στα «τυφλά» τρένα – Νέος διαγωνισμός για 100 ανισόπεδες διαβάσεις
Κ. Χατζηδάκης: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια προς Καλαμαριά
Κ. Χατζηδάκης: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια προς Καλαμαριά
Βουλγαρία:Δύο κορίτσια πήδηξαν από ένα κινούμενο τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό της Κλισούρας
Βουλγαρία:Δύο κορίτσια πήδηξαν από ένα κινούμενο τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό της Κλισούρας