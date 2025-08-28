2025-08-28 07:51:47

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση σχετικά με την επικαιροποίηση των δικαιωμάτων των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών στην ΕΕ , στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ευκολότερη διέλευση των διασυνοριακών σιδηροδρομικών ταξιδιών και την επίτευξη του στόχου ενός «ενιαίου εισιτηρίου» για την Ευρώπη.news.gtp.grΟ Κανονισμός για τα Δικαιώματα των Επιβατών Σιδηροδρόμων , ο οποίος εγκρίθηκε για πρώτη sidirodromikanea

