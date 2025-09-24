2025-09-24 15:23:31

Η εκπομπή «Συνθέσεις» με τον Μάκη Προβατά επιστρέφει στο ΕΡΤnews και κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, στις 23:00.



Και τη νέα σεζόν, η εκπομπή αναζητεί ό,τι αξίζει να ακουστεί, εστιάζοντας σε θέματα επιστημονικά, κοινωνικά, ηθικά, ιστορικά και εν τέλει σε ό,τι έχει πραγματική σημασία στον σύγχρονο κόσμο.



Στην πρώτη εκπομπή, ο Μάκης Προβατάς συζητεί με τον καθηγητή Γενετικής Στυλιανό Αντωναράκη και τον παιδίατρο και ενδοκρινολόγο Γιώργο Χρούσο, για ένα από τα πιο συναρπαστικά, αλλά και πιο αμφιλεγόμενα θέματα της σύγχρονης επιστήμης και της εποχής μας: τη χαρτογράφηση του γονιδιώματος των νεογνών και τα ηθικά προβλήματα που προκύπτουν.



Ποια είναι τα οφέλη για την πρόληψη ασθενειών; Ποιος διατηρεί και ποιος προστατεύει τα δεδομένα που συλλέγονται; Πρέπει να εμπλέκονται ιδιωτικές εταιρείες; Τι μπορεί να συμβεί αν στο μέλλον το γονιδίωμα ενός λαού βρίσκεται στα χέρια ενός μόνο ανθρώπου; Στις υπόλοιπες χώρες, πόσο έτοιμη είναι η κοινωνία να διαχειριστεί μια τέτοια δύναμη;



Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, στις 23:00, στην εκπομπή «Συνθέσεις» με τον Μάκη Προβατά, στο ΕΡΤnews.



