2025-11-25 09:22:01
Ισχυρή παρουσία κατέγραψε η μεσημεριανή ζώνη στο δυναμικό κοινό, με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στον ΑΝΤ1 να ανεβαίνει στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης σημειώνοντας 15,5%. Η εκπομπή συνέχισε την ανοδική της πορεία, επιβεβαιώνοντας ότι έχει κερδίσει τη σταθερή προτίμηση του κοινού.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star, συγκεντρώνοντας 10,5%, ενώ η εκπομπή «Live You» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 8,2%, διατηρώντας τη δυναμική της στη μεσημεριανή ενημερωτική ζώνη.

Το πρόγραμμα «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ σημείωσε 2,7%, ενώ η εκπομπή «Ποπ Μαγειρική» στην ΕΡΤ1 κινήθηκε στο 2,6%. Λίγο χαμηλότερα, η εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» στο Open έκλεισε με 2,5%.

Η μεσημεριανή ζώνη αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με τα προγράμματα να διεκδικούν την προσοχή ενός απαιτητικού κοινού που αναζητά τόσο ενημέρωση όσο και ψυχαγωγία στη μέση της ημέρας.



Πηγή: tvnea.com
