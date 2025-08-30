2025-08-30 11:18:20
Η νέα τηλεοπτική σεζόν φέρνει ανακατατάξεις στο πρόγραμμα του Open, με το κανάλι να ετοιμάζει το τελευταίο κομμάτι του παζλ για τη μεσημεριανή ζώνη. Σύντομα αναμένεται να βγει στον «αέρα» μία νέα ψυχαγωγική εκπομπή, η οποία φιλοδοξεί να κερδίσει το κοινό με φρέσκια διάθεση και γνώριμα πρόσωπα.

Κεντρικός παρουσιαστής θα είναι ο Θανάσης Πάτρας, με πολυετή εμπειρία στη ζωντανή τηλεόραση, ενώ τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής έχει αναλάβει ο Κωνσταντίνος Φωλιάς.

Στο πλευρό τους θα βρίσκεται ένα πάνελ που συνδυάζει νεανική ενέργεια και τηλεοπτική εμπειρία. Η Μαρία Αντωνά, η οποία ολοκληρώνει στις 12 Σεπτεμβρίου τη συνεργασία της με την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» του ΑΝΤ1, περνά στο Open για τη νέα σεζόν. Μαζί της ο Γιώργος Κρικοριάν, ενώ το τηλεοπτικό ρεπορτάζ θα καλύπτει η δημοσιογράφος Ναταλία Ανδρικοπούλου.

Παράλληλα, εξετάζεται η προσθήκη ενός ακόμη προσώπου στην ομάδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επικρατέστερη για την τρίτη θέση του πάνελ είναι η Μαρία Φραγκάκη, η οποία έχει εμπειρία σε ψυχαγωγικές εκπομπές και θεωρείται δυνατό «χαρτί» για τη σύνθεση.

Με την πρεμιέρα της νέας εκπομπής, το Open ολοκληρώνει τη βασική καθημερινή του δομή, προσδοκώντας να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της μεσημεριανής ζώνης απέναντι στους μεγάλους τηλεοπτικούς «παίκτες».



Πηγή: tvnea.com
