2025-09-02 10:35:21
Φωτογραφία για Σέρρες: Ο Οδυσσέας μας αφηγείται... - Τι Spoiler δίνει;
Γεια σας!

Είμαι ο Οδυσσέας. Ναι, σαν τον πολυμήχανο. Χωρίς καράβι, βέβαια, αλλά με όλη την καλή παρέα μαζί μου. Κύκλωπες, Λαιστρυγόνες, Σκύλλες, Χάρυβδες, Λωτοφάγους και Σειρήνες.

24 ραψωδίες δεν φτάνουν για να διηγηθούν το έπος μου.

Αν έχω παρελθόν; Βεβαίως, και έχω, όμως κυρίως, έχω χιούμορ. Γιατί αλλιώς, πώς να τα βγάλεις πέρα;

Λίγο πολύ τα δικά μου τα ξέρετε. Γεννήθηκα στις Σέρρες. Έφυγα. Πήγα στην Αθήνα και έγινα αυτός που νόμιζα ότι πάντα ήθελα: ένας ελεύθερος άνθρωπος που έχει φίλους που δεν ρωτάνε και δεν σχολιάζουν τίποτα. Ζούσα τη ζωή μου χωρίς να πρέπει να απολογούμαι. Ώσπου… η μαμά μου «έφυγε». Και μαντέψτε: επέστρεψα στις Σέρρες.

Εκεί ξεκίνησε η πιο σημαντική «περιπέτεια» της ζωής μου. Να μάθω από την αρχή τον πατέρα μου και να με μάθει και εκείνος. Ο πατέρας μου, σκληρός, καχύποπτος, και με έκφραση μόνιμα ψυχρή και απλανή. Εγώ, με τις ειρωνείες και τις άμυνές μου.


Οι μέρες κύλησαν κάπως αμήχανα, γεμάτες βλέμματα, υπονοούμενα. Όμως, ξέρετε τι; Κάτι άλλαξε. Κάτι σαν συναίσθημα να το πω; Να το πω.

Κάνοντας το «ταμείο» στο τέλος της μέρας, ασφαλώς και δεν γίναμε οικογένεια διαφήμισης, αλλά είπαμε δύο-τρεις κουβέντες που άξιζαν. Και γελάσαμε. Και κατάλαβε ο ένας τον άλλον λίγο πιο πολύ. Αλλά πάνω απ’ όλα καταλήξαμε στην ουσία της ζωής: λιγότερα λόγια, περισσότερες αγκαλιές, λιγότερο γκρι, περισσότερο χρώμα.

Είμαι ο Οδυσσέας. Αυτός που κάποτε γύρισε στις Σέρρες επειδή πέθανε η μαμά του και τελικά έμεινε επειδή… δεν πέθανε και η αγάπη. Και φέτος, δεν τρέχω να κρυφτώ, τρέχω να ζήσω και να αγαπήσω!

Spoiler: Στον 2ο κύκλο, θα ερωτευθώ πραγματικά!

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Αποκαλύψεις» για τον Πέτρο Κουσουλό - Δείτε το τρειλερ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Αποκαλύψεις» για τον Πέτρο Κουσουλό - Δείτε το τρειλερ
Η Μάρα Ζαχαρέα επιστρέφει στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Μάρα Ζαχαρέα επιστρέφει στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η ΕΡΤ1 δίνει ραντεβού με την ψυχαγωγία
Η ΕΡΤ1 δίνει ραντεβού με την ψυχαγωγία
Σέρρες: Δείτε backstage υλικό απ' τον δεύτερο κύκλο της σειράς του ΑΝΤ1
Σέρρες: Δείτε backstage υλικό απ' τον δεύτερο κύκλο της σειράς του ΑΝΤ1
Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις Σέρρες του ΑΝΤ1
Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις Σέρρες του ΑΝΤ1
Πόσο ακριβείς είναι οι πληροφορίες που δίνει το ChatGPT όταν το ρωτάτε για την υγεία σας
Πόσο ακριβείς είναι οι πληροφορίες που δίνει το ChatGPT όταν το ρωτάτε για την υγεία σας
Διακόπτονται προσωρινά τα δρομολόγια στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών.
Διακόπτονται προσωρινά τα δρομολόγια στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΡΤ News: Ένα λογότυπο που μένει στη «μετριότητα»...
ΕΡΤ News: Ένα λογότυπο που μένει στη «μετριότητα»...
ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ
ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ
Hellenic Train: Ανεστάλη στις 8:12 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Μποζαΐτικα – Άγιος Ανδρέας λόγω φωτιάς
Hellenic Train: Ανεστάλη στις 8:12 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Μποζαΐτικα – Άγιος Ανδρέας λόγω φωτιάς
ΟΣΕΘ: ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ KAI ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΟΜΙΣΤΡΟ ΣΤΑ ΜΜΜ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΟΣΕΘ: ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ KAI ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΟΜΙΣΤΡΟ ΣΤΑ ΜΜΜ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
Αγγλία: Δοκιμαστικά ταξίδια με τρένο χωρίς εισιτήριο σε όλες τις πόλεις
Αγγλία: Δοκιμαστικά ταξίδια με τρένο χωρίς εισιτήριο σε όλες τις πόλεις