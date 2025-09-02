2025-09-02 10:35:21
Η Μάρα Ζαχαρέα στη Διεύθυνση Ειδήσεων μαζί με το έμπειρο δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο, θα βρίσκονται και τη νέα τηλεοπτική σεζόν στην πρώτη γραμμή των γεγονότων.

Με ψύχραιμη ματιά και γρήγορα αντανακλαστικά, η ομάδα του Star αποτυπώνει την επικαιρότητα με ουσιαστική ενημέρωση, άμεσα, αξιόπιστα και αντικειμενικά, καλύπτοντας όλα τα κορυφαία γεγονότα, που αφορούν στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και την επιστήμη, τη στιγμή που συμβαίνουν, όπου κι αν συμβαίνουν.

Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, η Μάρα Ζαχαρέα επιστρέφει στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star, καθημερινά στις 19:45. Το δελτίο φροντίζει για την ολοκληρωμένη ενημέρωση για τα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, παρουσιάζοντας αναλυτικά ρεπορτάζ, σημαντικές έρευνες, αποκλειστικές αποκαλύψεις και εύστοχες αναλύσεις. Φέτος με τη βοήθεια της επαυξημένης εικονικής πραγματικότητας, με διαδραστικά στοιχεία, οι ειδήσεις θα γίνουν ακόμα πιο ζωντανές και ρεαλιστικές.


Το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο θα ξεκινάει στις 14.45, θα παρουσιάζει καθημερινά ο δημοσιογράφος και πολιτικός σχολιαστής Γιώργος Ευγενίδης.

Κάθε Σαββατοκύριακο, ο Σπύρος Λάμπρου θα είναι στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων στις 19:45.

Το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου στις 15:00, καθώς και τα Νοηματικό Δελτίο Ειδήσεων θα παρουσιάζουν η Ράνια Τραγόμαλλου και η Κατερίνα Τσαμούρη. Στην παρουσίαση δελτίων επίσης η Βαλεντίνα Καραγεωργίου και η Άννα Σταματιάδου.

Στην αρχισυνταξία του πολιτικού ρεπορτάζ θα είναι ο Πέτρος Μποτσαράκος και στην αρχισυνταξία του οικονομικού ρεπορτάζ ο Γιώργος Παππούς.

Οι ανταποκριτές μας, Δημήτρης Σουλτογιάννης, από την έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, Μαρία Ψαρρά, από την καρδιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και Μαρία Δεναξά, από την πρωτεύουσα της Γαλλίας, το Παρίσι, δίνουν άμεσα το πιο ολοκληρωμένο ρεπορτάζ για όλες τις διεθνείς εξελίξεις και τις αντιδράσεις.

