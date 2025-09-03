2025-09-03 13:33:10

Η σύμβαση, την οποία υπέγραψε η ΣΤΑΣΥ την 1η Σεπτεμβρίου, καλύπτει συνολικά 462 κυλιόμενες κλίμακες και 216 ανελκυστήρεςΤη μάστιγα των συχνών βλαβών σε κυλιόμενες σκάλες, αλλά κυρίως σε ανελκυστήρες οι οποίοι καθιστούν μη προσβάσιμο το δίκτυο του μετρό της Αθήνας σε επιβάτες με κινητικά προβλήματα, ηλικιωμένους ή γενικότερα εμποδιζόμενα άτομα, επιχειρεί να λύσει η ΣΤΑΣΥ με τη νέα σύμβαση για τη sidirodromikanea

