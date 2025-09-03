2025-09-03 13:33:10
Φωτογραφία για Μετρό: Διετής συντήρηση σε ασανσέρ και σε κυλιόμενες σκάλες - Τι περιλαμβάνει η νέα σύμβαση
Η σύμβαση, την οποία υπέγραψε η ΣΤΑΣΥ την 1η Σεπτεμβρίου, καλύπτει συνολικά 462 κυλιόμενες κλίμακες και 216 ανελκυστήρεςΤη μάστιγα των συχνών βλαβών σε κυλιόμενες σκάλες, αλλά κυρίως σε ανελκυστήρες οι οποίοι καθιστούν μη προσβάσιμο το δίκτυο του μετρό της Αθήνας σε επιβάτες με κινητικά προβλήματα, ηλικιωμένους ή γενικότερα εμποδιζόμενα άτομα, επιχειρεί να λύσει η ΣΤΑΣΥ με τη νέα σύμβαση για τη sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
όταν με ρώτησαν τι είναι η βοτανολογία για έναν ποιητής ντίνα είπα...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
όταν με ρώτησαν τι είναι η βοτανολογία για έναν ποιητής ντίνα είπα...
ΟΠΕΚΕΠΕ και ΓΑΛΑΖΙΑ ΚΡΗΤΗ (Γραφει ο Αρης Μπιτσωρης)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΟΠΕΚΕΠΕ και ΓΑΛΑΖΙΑ ΚΡΗΤΗ (Γραφει ο Αρης Μπιτσωρης)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μετρό: Την Πέμπτη ξεκινούν οι δοκιμές στη γραμμή έως την Καλαμαριά
Μετρό: Την Πέμπτη ξεκινούν οι δοκιμές στη γραμμή έως την Καλαμαριά
Σε κανονική λειτουργία ξανά το μετρό Θεσσαλονίκης
Σε κανονική λειτουργία ξανά το μετρό Θεσσαλονίκης
94 μόνιμες θέσεις στο Μετρό Αθηνών – Δείτε ειδικότητες και προθεσμίες
94 μόνιμες θέσεις στο Μετρό Αθηνών – Δείτε ειδικότητες και προθεσμίες
Τοποθετούνται απινιδωτές σε μετρό και ταξί
Τοποθετούνται απινιδωτές σε μετρό και ταξί
Επίσκεψη Χατζηδάκη - Ταχιάου σήμερα στο μετρό Θεσσαλονίκης
Επίσκεψη Χατζηδάκη - Ταχιάου σήμερα στο μετρό Θεσσαλονίκης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Τρέχει» το Πρόγραμμα Πρόληψης Καρδιαγγειακού Κινδύνου – Τι δείχνουν τα στοιχεία
«Τρέχει» το Πρόγραμμα Πρόληψης Καρδιαγγειακού Κινδύνου – Τι δείχνουν τα στοιχεία
«Power Talk»: Δεύτερη μέρα με μονοψήφια νούμερα
«Power Talk»: Δεύτερη μέρα με μονοψήφια νούμερα "σοκ" για την Στεφανίδου - Αναλυτικά τα 15'
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/9/2025)
«Το ‘χουμε!»: Δείτε το τρέιλερ με την ομάδα της εκπομπής
«Το ‘χουμε!»: Δείτε το τρέιλερ με την ομάδα της εκπομπής
ΕΡΤnews: Πρώτο σε τηλεθέαση κατά τη διάρκεια μετάδοσης του αγώνα της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ
ΕΡΤnews: Πρώτο σε τηλεθέαση κατά τη διάρκεια μετάδοσης του αγώνα της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ