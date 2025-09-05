2025-09-05 11:03:30
Φωτογραφία για Hellenic Train: Παράσυρση ατόμου λίγο μετά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό του Ρουφ.
H Hellenic Train ανακοινώνει ότι σήμερα στις 07:30 π.μ., ο οδηγός της αμαξοστοιχίας 1304, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς - Κιάτο με 79 επιβάτες, αντελήφθη την παρουσία ατόμου εντός της σιδηροδρομικής γραμμής στο ύψος της οδού Κωνσταντινουπόλεως, λίγο μετά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό του Ρουφ.  Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης sidirodromikanea
ΕΟΔΥ: 1 ακόμη θάνατος ασθενούς με CoViD - Κάμψη της θετικότητας
ΕΟΔΥ: 1 ακόμη θάνατος ασθενούς με CoViD - Κάμψη της θετικότητας
Στέλιος Μαυρομάτης: Ο ζωγράφος των τραίνων!
Στέλιος Μαυρομάτης: Ο ζωγράφος των τραίνων!
Στον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης η νέα διοίκηση του ΟΣΕ
Επίσκεψη Κυρανάκη στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης. Εικόνες
Συντριβή drone σε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιοχή του Ροστόφ, διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση και τα δρομολόγια
Hellenic Train: Ανεστάλη στις 8:12 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Μποζαΐτικα – Άγιος Ανδρέας λόγω φωτιάς
Hellenic Train : Η αμαξοστοιχία IC55 παρέσυρε κοπάδι ζώων στη περιοχή Αλιάρτου - Δεν υπήρξαν τραυματισμοί
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου μας δίνουν, τη νέα σεζόν, «Ραντεβού το ΣΚ»
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (4/9/2025)
Συνεχίζει με μονοψήφια νούμερα το Power Talk της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ
DDR4: Η ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ gamers
Η ΣΟΥΠΕΡ ΜΗΤΡΙΚΗ X870 LiveMixer WiFi ΜΕ 25 θύρες USB για content creators και streamers
