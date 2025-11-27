Αμετάβλητος παρέμεινε χθες ο πίνακας τηλεθέασης στη μεσημεριανή ζώνη, με τις «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 και τον Πέτρο Κουσουλό να διατηρούν με άνεση την πρωτιά στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή σημείωσε 11,4%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία της και την εμπιστοσύνη του κοινού στο ερευνητικό της περιεχόμενο.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Live You» του ΣΚΑΪ με 8,1%, συνεχίζοντας να κινείται σε σταθερά ποσοστά. Ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», οι οποίες κατέγραψαν 6,9%.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ σημείωσε 4,5%, ενώ χαμηλότερα κινήθηκε η εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» στο Open, η οποία συγκέντρωσε 3,5%.

Τη λίστα συμπλήρωσε η εκπομπή «Ποπ Μαγειρική» στην ΕΡΤ1, που έκλεισε τη μεσημεριανή ζώνη με 2,8%.

Η χθεσινή εικόνα δείχνει μια σταθεροποιημένη ζώνη, με τους «Αποκαλύψεις» να παραμένουν αδιαμφισβήτητος ηγέτης, ενώ οι υπόλοιπες εκπομπές κινούνται με πιο ήπια αλλά σταθερά ποσοστά.

Πηγή: tvnea.com