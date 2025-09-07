Δήμητρα Τριανταφύλλου ΚαθημερινήΑνησυχία, θυμός, ανασφάλεια για το μέλλον: η ανακοίνωση για λουκέτο, στα γραφεία του GISS (Ινστιτούτο Διαστημικών Μελετών Goddard της NASA), το οποίο στεγάζεται στο κτίριο Armstrong του Πανεπιστημίου Columbia στη Νέα Υόρκη, δεν έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία στην ακαδημαϊκή κοινότητα.Το email που έστειλε η Μακένζι Λίστραπ, διευθύντρια του Goddard Space Flight Center (στο οποίο ανήκει το Ινστιτούτο GISS) στους εργαζομένους ανέφερε τα εξής:«Αγαπητοί συνάδελφοι: Οπως πιθανότατα γνωρίζετε, η διοίκηση της NASA εξετάζει επί του παρόντος όλες τις κρατικές μισθώσεις κτιρίων της. Ως αποτέλεσμα, η μίσθωση του Armstrong Hall του Πανεπιστημίου Columbia στη Νέα Υόρκη, έδρα του Ινστιτούτου GISS, λήγει στις 31 Μαΐου. Αυτήν τη στιγμή βρίσκομαι στη Νέα Υόρκη για να συναντηθώ απευθείας με τους συναδέλφους μας στο GISS. Θα παρέχουμε την απαραίτητη υποστήριξη στους εργαζομένους για τη μετάβαση σε εξ αποστάσεως εργασίας βραχυπρόθεσμα, καθώς η εταιρεία αναζητά έναν νέο, μόνιμο χώρο για την ομάδα».«Το μέλλον του Ινστιτούτου είναι άγνωστο»Μερικά λεπτά νωρίτερα, η Νατάσσα Ρωμανού, ερευνήτρια μαθηματικών μοντέλων για το κλίμα, εργαζόμενη στο Ινστιτούτο GISS εδώ και 22 χρόνια και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Columbia, είχε ενημερωθεί, μαζί με άλλους επιστήμονες στα γραφεία του GISS, από τη Μακένζι Λίστραπ.«Είμαστε γύρω στους 150 εργαζομένους σε αυτό το κτίριο. Μας μίλησαν για μια αμετάκλητη απόφαση εκκένωσης του κτιρίου, στο οποίο στεγαζόμαστε από το 1966. Δεν φανταζόμασταν ότι θα γινόταν η μετακόμιση τόσο γρήγορα πριν βρούμε μια εναλλακτική λύση» περιγράφει η ίδια στην «Κ».Λίγο αργότερα η κ. Ρωμανού έγραφε στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook: «Είναι δύσκολο να περιγράψω με λόγια τα σημερινά συναισθήματα. Είναι σαν να έχω δεχθεί μια δυνατή γροθιά. Αυτό το κτίριο δεν είναι απλώς ένα γραφείο, ήταν το σκηνικό ολόκληρης της ενήλικης επαγγελματικής μου ζωής. Πέρασα τις πύλες του ως μεταδιδακτορική συνεργάτιδα, εξελίχθηκα σε ερευνήτρια και στη συνέχεια σε ομοσπονδιακή υπάλληλο. Εκεί γνώρισα τον σύζυγο μου. Τα παιδιά μου μεγάλωσαν μέσα στα πάρτι του γραφείου. Τα βράδια που “πάλευα” με τα δύσκολα κλιματολογικά μοντέλα, τις νέες ανακαλύψεις, τα απογοητευτικά μερικές φορές αδιέξοδα, όλα συνέβησαν μέσα σε αυτό το κτίριο».Περίπου 30 από τους 150 εργαζομένους είναι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως και η κ. Ρωμανού. Οι υπόλοιποι συνδέονται με πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως το Columbia, το MIT, το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης κ.ά. και είναι παράλληλα εργαζόμενοι στο GISS.«Μας εξήγησαν ότι δεν θα χάσουμε τη δουλειά μας, αλλά πως από την 1η Ιουνίου έως και την 1η Σεπτεμβρίου δεν θα έχουμε γραφεία, οπότε θα εργαζόμαστε εξ αποστάσεως» λέει στην «Κ», προσθέτοντας πως «αυτό που μας ανησυχεί και μας προβληματίζει είναι πως ο νέος χώρος μπορεί να είναι οπουδήποτε, σε άλλη πολιτεία, ακόμα και στην άλλη άκρη της χώρας. Ομως, αν τα νέα γραφεία είναι εκτός Νέας Υόρκης, όπως υποψιαζόμαστε ότι είναι πολύ πιθανό να συμβεί, τότε αυτό θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για ανθρώπους που ζουν εδώ 20, 30 ακόμα και 40 χρόνια. Ολόκληρη η ζωή μας δομήθηκε γύρω από αυτή την ιστορική έδρα του Ινστιτούτου.»Δεν γνωρίζουμε αν θα συνεχίσει να υπάρχει η δυνατότητα να είμαστε όλοι μαζί ως μία ομάδα, όπως είμαστε τώρα, αν θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στα ίδια ερευνητικά αντικείμενα ή αν θα μας αλλάξουν πόστο, αν θα μας μειώσουν την χρηματοδότηση. Οπότε ίσως κάποιοι από τους υπάλληλους, οι οποίοι δεν είναι δημόσιοι, θα πρέπει να απολυθούν, όπως έχει ήδη συμβεί σε άλλους ερευνητικούς/ακαδημαϊκούς οργανισμούς».Το επιχείρημα για το λουκέτοΗ κ. Ρωμανού τονίζει στην «Κ» πως η βασική δικαιολογία για το λουκέτο είναι πως βάσει προεδρικού διατάγματος του Τραμπ, πρέπει να μειωθούν τα κτίρια τα οποία ενοικιάζει το κράτος για λόγους οικονομίας.Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με την Ελληνίδα ερευνήτρια, η μεταφορά του Ινστιτούτου GISS με πλήθος υποδομών σε κομπιούτερ, σε δίκτυα κ.τ.λ. σε άλλο κτίριο θα είναι αρκετά πιο κοστοβόρα βάσει μελετών που έχει ήδη κάνει η NASA. «Επιπρόσθετα, η κυβέρνηση δεν διαθέτει χρήματα για τα έξοδα μετακόμισής μας σε άλλη περιοχή. Σε κάθε περίπτωση το μέλλον είναι άγνωστο, δεν έχει εξασφαλιστεί τίποτα» τονίζει η κ. Ρωμανού.Κατά την ίδια, απ’ ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση πήρε αυτό το μέτρο, θέλοντας με έμμεσο τρόπο να μειώσει τη χρηματοδότηση στο Columbia. Μάλιστα, σύμφωνα με την κ. Ρωμανού, ενδεχομένως τα νέα γραφεία να μεταφερθούν σε μία “Red State”.Ενα είναι σίγουρο: «Η κυβέρνηση θέλει να φέρει σε δύσκολη θέση τους επιστήμονες της κλιματικής αλλαγής, να μας αναγκάσει να εγκαταλείψουμε εν τέλει τις εργασίες μας, να μας ωθήσει στην παραίτηση αν είναι δυνατόν, για να μην αποζημιωθούμε. Θέλουν να ξεμπερδεύουν με το θέμα της κλιματικής αλλαγής.»Στο Columbia, το Χάρβαρντ, το Πρίνστον, το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, η κυβέρνηση θέλει να μειώσει δραστικά τη χρηματοδότηση, γιατί είναι πανεπιστήμια που δεν ακολουθούν τις επιταγές. Η κυβέρνηση θέλει να ελέγχει τους καθηγητές, ακόμα και πώς θα γίνεται το μάθημα.»Επί της ουσίας, θέλει να μειώσει την επιρροή των επιστημόνων στην κοινωνία. Θέλει να βάλει εμπόδια στο έργο μας» τονίζει η κ. Ρωμανού.Ολομέτωπη επίθεση στην έρευναΤο Ινστιτούτο GISS είναι ίσως το διασημότερο στον κόσμο στα θέματα κλιματικής έρευνας. Τη δεκαετία του 1980, ο τότε διοικητής του, Τζιμ Χάνσεν ήταν από τους πρώτους επιστήμονες που μίλησαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην αμερικανική Γερουσία για την επερχόμενη κλιματική αλλαγή και για την επίδραση των αερίων του θερμοκηπίου.Αναφερόμενη στην ταυτότητα του GISS η κ. Ρωμανού σημειώνει πως «το Ινστιτούτο έχει παραγάγει εκατοντάδες μελέτες για την κλιματική αλλαγή. Πολλές κυβερνήσεις προσπάθησαν να φιμώσουν τον Τζιμ Χάνσεν και τη δουλειά που γίνεται εδώ, αλλά δεν το κατάφεραν, γιατί πάντα είχαμε την υποστήριξη της πιο προοδευτικής μερίδας του Κογκρέσου κι η κοινωνία επίσης δεν ήταν δεκτική σε τέτοιες μεθοδεύσεις. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, γιατί αυτή η κυβέρνηση μας φέρνει αντιμέτωπους με αποφάσεις που διατυπώνονται σε έκτακτα διατάγματα, παρακάμπτοντας τη νομοθετική εξουσία. Φυσικά δεν είμαστε οι μόνοι στο στόχαστρο. Σε άλλα ινστιτούτα απολύονται νεοδιορισμένοι υπάλληλοι».H πορεία του Ινστιτούτου GISSΤο Ινστιτούτο Διαστημικών Μελετών Goddard της NASA (GISS)κατέχει σημαντική θέση στην ιστορία της διαστημικής επιστήμης.Τα τελευταία χρόνια, το GISS εστιάζει στη μελέτη της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και μαζί με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας, θεωρούνται από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα στον τομέα αυτό.«Τη δεκαετία του 1960 η NASA δημιούργησε κάποια ερευνητικά ινστιτούτα, τα οποία ήταν στενά συνδεδεμένα με γνωστά πανεπιστήμια της χώρας, αφού εκτός από την ερευνητική και τεχνική δουλειά, επεδίωκε τη συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Η NASA συνεχίζει να θεωρεί αυτή τη σύνδεση πολύ σημαντική» λέει στην «Κ» η Νατάσσα Ρωμανού.Οπως αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να προτείνει στο Κογκρέσο μείωση του ετήσιου προϋπολογισμού της NASA από τα 25 στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, με τις περικοπές στα επιστημονικά προγράμματα να φτάνουν το 50%.Κεντρική φωτογραφία: Το κτίριο όπου στεγαζόταν το ινστιτούτο της NASA είχε γίνει γνωστό λόγω της σειράς «Seinfeld» | Photo: NASAΠηγή:https://www.kathimerini.gr/