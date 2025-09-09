2025-09-09 11:03:40
Φωτογραφία για ΣΤΑ.ΣΥ: Προσαγωγή 5 ατόμων χάρη σε drone του Μετρό
Στην προσαγωγή 5 νεαρών ατόμων, που εντοπίστηκαν από drone εντός και εκτός αμαξοστασίου της Γραμμής 1 του Μετρό Κηφισιά – Πειραιάς, λίγο μετά τις 3 το πρωί της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.Το περιστατικό σημειώθηκε, όταν το drone ασφαλείας της ΣΤΑ.ΣΥ εντόπισε ύποπτες κινήσεις στον χώρο του αμαξοστασίου. Ο χειριστής ειδοποίησε αμέσως τον Ελεγκτή Ασφάλειας και την ΕΛ.ΑΣ., sidirodromikanea
Επιστολή του δημάρχου Αθηναίων προς τον πρόεδρο του ΟΣΕ για τις αφύλακτες διαβάσεις
Επιστολή του δημάρχου Αθηναίων προς τον πρόεδρο του ΟΣΕ για τις αφύλακτες διαβάσεις
Έφυγε από τη ζωή ο σιδηροδρομικός Παναγιώτης Ζιάμος
Έφυγε από τη ζωή ο σιδηροδρομικός Παναγιώτης Ζιάμος
Γιώργος Τσαπρούνης Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας ομίλου ΑΚΤΩΡ: Επιτυχείς οι πρώτες δοκιμαστικές του Μετρό προς Καλαμαριά
Μετρό: Διετής συντήρηση σε ασανσέρ και σε κυλιόμενες σκάλες - Τι περιλαμβάνει η νέα σύμβαση
Συντριβή drone σε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιοχή του Ροστόφ, διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση και τα δρομολόγια
Μετρό: Την Πέμπτη ξεκινούν οι δοκιμές στη γραμμή έως την Καλαμαριά
Σε κανονική λειτουργία ξανά το μετρό Θεσσαλονίκης
