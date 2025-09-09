2025-09-09 11:19:46
Φωτογραφία για Έφυγε από τη ζωή ο σιδηροδρομικός Παναγιώτης Ζιάμος
Πριν από λίγες ημέρες έφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος σιδηροδρομικός Παναγιώτης Ζιάμος προκαλώντας αισθήματα θλίψης και πόνου στην οικογένεια των σιδηροδρομικών και ιδιαίτερα στον κλάδο της έλξηςΟ εκλιπόν ήταν ιδιαιτέρα αγαπητός από του συναδέλφους και έχαιρε της εκτιμήσεως όλων. Άνθρωπος ηπίων τόνων και πάντα με λόγο συμβιβαστικό .Όσοι συνεργάστηκαν μαζί του μόνο καλά λόγια έχουν να πουν για sidirodromikanea
ΣΤΑ.ΣΥ: Προσαγωγή 5 ατόμων χάρη σε drone του Μετρό
«Το παιδί»: Διαβάστε τα πάντα για τη νέα μαύρη κοινωνική κωμωδία της ΕΡΤ1 - Πότε θα κάνει πρεμιέρα
Παναγιώτης Μπαλωμένος Διευθύνων Σύμβουλος ΓΑΙΑΟΣΕ: Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν 75 ενεργές συμβάσεις αυτή τη στιγμή.
Παναγιώτης Στάθης-Άννα Λιβαθυνού: Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον Γιώργο Παπαδάκη
Σιδηροδρομικός σταθμός Θεσσαλονίκης: Έτοιμη η αίθουσα που θα πραγματοποιηθει η έκθεση ζωγραφικής του Στέλιου Μαυρομάτη
O Παναγιώτης Στάθης και επίσημα στον ΑΝΤ1 - Τι ανακοίνωσε το κανάλι;
Παναγιώτης Τσαγκάρης, «Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται»! Ο Εθναπόστολος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.
