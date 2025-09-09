2025-09-09 11:19:46

Πριν από λίγες ημέρες έφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος σιδηροδρομικός Παναγιώτης Ζιάμος προκαλώντας αισθήματα θλίψης και πόνου στην οικογένεια των σιδηροδρομικών και ιδιαίτερα στον κλάδο της έλξηςΟ εκλιπόν ήταν ιδιαιτέρα αγαπητός από του συναδέλφους και έχαιρε της εκτιμήσεως όλων. Άνθρωπος ηπίων τόνων και πάντα με λόγο συμβιβαστικό .Όσοι συνεργάστηκαν μαζί του μόνο καλά λόγια έχουν να πουν για sidirodromikanea

