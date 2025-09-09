«Το παιδί», η νέα μαύρη κοινωνική κωμωδία, με την υπογραφή του Παναγιώτη Ιωσηφέλη στο σενάριο και του Στέφανου Μπλάτσου στη σκηνοθεσία, κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1 τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21:45.Με ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών, η νέα σειρά που θα μεταδίδεται από την ΕΡΤ1 κάθε εβδομάδα, από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 21:45, έρχεται για να καθηλώσει το κοινό με μια πρωτότυπη ιστορία που συνδυάζει την καθηλωτική πλοκή με χιούμορ, αλλά και με ευαισθησία.Η ιστορία Αθήνα, 2025. Μια πρώην πρωταθλήτρια του τάε κβον ντο, μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό, καταλήγει να εργάζεται ως γυμνάστρια του Ντιμίτρι (Βασίλης Μπούτσικος), ενός νέου στο φάσμα του αυτισμού, μοναχογιού μιας οικογένειας Ρώσου μεγιστάνα, στην έπαυλή τους, στα βόρεια προάστια. Όταν ένα βράδυ η οικογένεια δέχεται επίθεση, η Άρτεμις (Ντένια Στασινοπούλου) καταφέρνει να εξουδετερώσει τους εισβολείς και να σώσει τον Ντιμίτρι, ενώ οι γονείς του απαγάγονται. Γρήγορα διαπιστώνει ότι όσο το παιδί παραμένει ζωντανό, αποτελεί στόχο εκείνων που διέπραξαν την επίθεση, ενώ η αστυνομία δείχνει απρόθυμη να βοηθήσει.Χωρίς καμία ουσιαστική υποστήριξη, αποφασίζει να εγκαταλείψει την Αθήνα παίρνοντας μαζί της τον Ντιμίτρι. Καταφεύγει στον τελευταίο άνθρωπο από τον οποίο θα ήθελε να ζητήσει βοήθεια, τη μητέρα της, Βάνα (Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους), με την οποία έχει αποξενωθεί μετά τον θάνατο του πατέρα της, ενώ λίγο αργότερα καταλήγουν στο απομακρυσμένο πατρικό της χωριό, το Νεοχώρι, όπου δεν έχει επιστρέψει εδώ και χρόνια.Κι ενώ η πρόθεση της ήταν να κρυφτεί μαζί με τον Ντιμίτρι σε έναν ήσυχο και απόμερο τόπο, σύντομα έρχεται αντιμέτωπη με την καχυποψία και την επιφυλακτικότητα των κατοίκων, καθώς το χωριό ταλανίζεται από ένα φαινομενικά άλυτο μυστήριο: την εξαφάνισή του δημάρχου, τον οποίο πραγματικά «άνοιξε η γη και τον κατάπιε». Ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν οι Νεοχωρίτες, οι οποίοι αντιδρούν στην άφιξη των ξένων, καθώς και οι ίδιοι έχουν πολλά να κρύψουν.Σενάριο: Παναγιώτης ΙωσηφέληςΣκηνοθεσία: Στέφανος ΜπλάτσοςΣκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή ΦίλιππαΣυνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη ΒαρδάκηΔιεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος ΠαπαδόπουλοςΕνδυματολόγος: Νινέτα ΖαχαροπούλουΣκηνογράφος: Σοφία ΖούμπερηΠαραγωγός: Στέλιος ΚοτιώνηςExecutive Producer: Βασίλης ΧρυσανθόπουλοςSupervising Producer: Ορέστης ΠλακιάςΟργάνωση παραγωγής: Δημήτρης ΑποστολίδηςΠρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας ΜπούνταςΣτον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία ΠαπαχαραλάμπουςΣτον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος ΛογοθέτηςΣτον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία ΚαλτσίκηΓια να δείτε τις περιλήψεις και το φωτογραφικό υλικό των 4 πρώτων επεισοδίων, πατήστε εδώ.Δείτε το trailer της πρεμιέρας εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=nBEOWi7xqzYΓνωρίστε τους κεντρικούς ήρωες της σειράς…Ντιμίτρι (Βασίλης Μπούτσικος): Βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και εύλογα αρκετά απομονωμένος. Δεν επικοινωνεί πολύ καλά με τους άλλους, ενώ συχνά λέει την «ωμή» αλήθεια προκαλώντας αμηχανία. Του αρέσει η τάξη και η οργάνωση ενώ αποδιοργανώνεται όταν τα πράγματα δεν είναι στην θέση τους. Είναι έξυπνος και αντιλαμβάνεται εύκολα τις καταστάσεις, αλλά δυσκολεύεται να αντιδράσει ανάλογα. Του αρέσει να περνάει χρόνο μόνος του ακούγοντας μουσική. Του αρέσει, επίσης, να κρύβεται. Έχει φωτογραφική μνήμη και καταλαβαίνει περισσότερα απ’ όσα πιστεύουν οι άλλοι. Δεν μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του εύκολα καθώς δυσκολεύεται να τα αναγνωρίσει.Άρτεμις (Ντένια Στασινοπούλου): Είναι δυναμική, ανεξάρτητη, ετοιμόλογη με αρκετό χιούμορ, αλλά και εσωστρεφής. Είναι από τις γυναίκες που δεν συνειδητοποιούν πόσο όμορφες κι αυτό, από τη μια την κάνει ακόμα περισσότερο γοητευτική, από την άλλη κοινωνικά αδέξια. Τρομάζει και διώχνει μακριά τους άντρες, ενώ όταν της αρέσει κάποιος μπλοκάρει. Μεγάλωσε σχεδόν μόνη της, καθώς η μητέρα της άλλαξε μετά από τον θάνατο του πατέρα της. Η ίδια έπρεπε να αναλάβει και τις υποχρεώσεις του σπιτιού, μέχρι που έφυγε. Για πολλά χρόνια, το τάε κβον ντο, ήταν όλη της η ζωή. Είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική και της αρέσει να κερδίζει. Είναι πολύ προστατευτική προς τους ανθρώπους που αγαπάει και όταν βρίσκονται σε κίνδυνο θα κάνει τα πάντα για να τους βοηθήσει.Σίσσυ (Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά) – φίλη της Άρτεμις: Η Σίσσυ αγαπάει τα social media. Για την ακρίβεια, το tik tok πλέον είναι το μόνο μέρος που ενημερώνεται για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Μάλιστα, της αρέσει να βλέπει βιντεάκια που έχουν να κάνουν με ψυχολογία και έχει αρχίσει να θεωρεί τον εαυτό της λίγο expert στο κομμάτι αυτό. Είναι όμορφη και σε καλή φυσική κατάσταση. Η σχέση της με τον Θέμη είναι ιδανική. Παρόλο που είναι ερωτευμένη μαζί του, γνωρίζει πως ο Θέμης δεν είναι πολύ έξυπνος. Της αρέσει όμως που είναι τόσο περιζήτητος, αλλά ο ίδιος έχει μόνο μάτια για εκείνη.Θέμης (Νικολάκης Ζεγκίνογλου): Ο Θέμης είναι ο φίλος της Σίσσυ και συγκατοικεί άτυπα μαζί της, καθώς βρίσκεται κάθε μέρα σπίτι της. Του αρέσει το γυμναστήριο, οι βόλτες με το μηχανάκι και να κυκλοφορεί χωρίς μπλούζα. Όσο κρύο και να κάνει, εκείνος υποστηρίζει πως ζεσταίνεται, αλλά η αλήθεια είναι πως του αρέσει να επιδεικνύει τους κοιλιακούς του. Δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνος, αν και κατά καιρούς έχει μικρές εκλάμψεις εξυπνάδας που εκπλήσσουν τους υπόλοιπους. Είναι ερωτευμένος με τη Σίσσυ, ενώ θεωρεί πως είναι η γυναίκα της ζωής του. Με την Άρτεμη τα πάνε καλά, αν και κάποιες φορές τον ενοχλεί λίγο το πόσο δυνατή είναι.Βάνα (Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους): Η Βάνα είναι μία λαϊκή, αθυρόστομη γυναίκα που ζει σε μία εργατική γειτονιά της Αθήνας και αγαπάει τη ζωή. Της αρέσει το ποτό και οι άνδρες και δεν απολογείται για κανένα από τα δύο. Όταν γνώρισε τον πατέρα της Άρτεμης τον ερωτεύτηκε αμέσως και παντρευτήκαν σχετικά σύντομα. Όταν τον έχασε, πληγώθηκε πολύ και επέστρεψε στις παλιές τις συνήθειες, με αποτέλεσμα να παραμελήσει την κόρη της. Αν και καπάτσα, ζει τη στιγμή που σημαίνει πως πολλές φορές δεν την ενδιαφέρουν λεπτομέρειες όπως υποχρεώσεις, λογαριασμοί κτλ. Την κόρη της την αγαπάει, αν και κάποιες φορές αναρωτιέται γιατί της βγήκε τόσο σοβαρή. Όταν αναγκάζεται να πάει στο χωριό, πολλές φορές έρχεται σε αντιπαράθεση με τους συγγενείς του νεκρού άντρα της που έτσι και αλλιώς δεν την ήθελαν ποτέ τους.Ιρίνα (Αλεξία Καλτσίκη): Η Ιρίνα Βολκώφ είναι ορισμός της επικίνδυνης γυναίκας. Ζει στην Ελλάδα τα τελευταία 16 χρόνια και δραστηριοποιείται στον κλάδο του τουρισμού νοικιάζοντας πολυτελή σκάφη σε διάσημους και ισχυρούς πελάτες. Έχει υψηλές διασυνδέσεις σε διεθνές επίπεδο και έναν στρατό από υπαλλήλους που νιώθουν δέος απέναντί της. Όσο ζούσε στη Ρωσία, είχε περάσει από όλη την ιεραρχία του οργανωμένου εγκλήματος, στο οποίο τη μύησε ο πρώην σύντροφός της, Ιβάν. Απέκτησε την κόρη της, τη Σοφία, με έναν Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος σκοτώθηκε σε ατύχημα και της κληροδότησε την περιουσία του. Η Σοφία αποτελεί κατά κάποιον τρόπο και το αδύναμο σημείο της, καθώς από τη μία προσπαθεί να τη μεγαλώσει μακριά από τα πρότυπα του δικού της περιβάλλοντος και από την άλλη τρομάζει όσο τη βλέπει να της μοιάζει. Η Ιρίνα έχει θέσει ως σκοπό της ζωής της να εκδικηθεί τον Ιβάν.Γερμανός (Αλέξανδρος Λογοθέτης): Ο Νίκος Παλαιονίκος ή Γερμανός ή Δάσκαλος είναι ένας γρίφος, που τον περιβάλλει ένα μυστήριο μέσα σε ένα αίνιγμα. Διαμένει σε ένα τροχόσπιτο λίγο έξω από το Νεοχώρι τους τελευταίους μήνες και οι κάτοικοι του χωριού του έβγαλαν το προσωνύμιο «ο Γερμανός», όταν τους είπε ότι υπήρξε για χρόνια μετανάστης στο Γκεζελκίρχεν. Στο χωριό, μέχρι σήμερα, δεν έχει πολλά-πολλά με τους κατοίκους, οι περισσότεροι από τους οποίους τον αποφεύγουν, αν και ο ίδιος προσπαθεί να φαίνεται κοινωνικός και φιλικός.Πέτρος (Σταύρος Τσουμάνης): Καθηγητής Φυσικής, διορισμένος στο Γυμνάσιο-Λύκειο του Νεοχωρίου. Αν και η καταγωγή του είναι από την Αθήνα, έχει προσαρμοστεί πλήρως στη ζωή του χωριού και έχει αναπτύξει σχέσεις με τους ντόπιους. Είναι ο πρώτος σύμμαχος που βρίσκει η Άρτεμις στο Νεοχώρι, ενώ λόγω της αγάπης του για τις φυσικές επιστήμες και της γνώσης του στον τρόπο που πρέπει να προσεγγίσει τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα, έχει κερδίσει και τη συμπάθεια του Δημήτρη.Μαίρη (Έλενα Τοπαλίδου): Μια από τις δύο χήρες – σύμβολα του Νεοχωρίου. Από τότε που έχασε τον άντρα συγκατοικεί με την κολλητή της Μίνα. Μαζί αποτελούν τα άτυπα social media του χωριού, καθώς είναι πανταχού παρούσες και έτοιμες να κρίνουν όλα τα τεκταινόμενα. Είναι ιδιαίτερα παρατηρητική, κι αν και προσπαθεί συνεχώς να εξαπατήσει τη Μίνα στα ιδιότυπα παιχνίδια τους, είναι πρόθυμη να κάνει τα πάντα προκειμένου να της φτιάξει τη διάθεση. Παρά τον αδιάκριτο της χαρακτήρα, νοιάζεται για τους συγχωριανούς της και μαζί τη Μίνα βοηθάει στο να προσαρμοστούν στο χωριό η Άρτεμις και η παρέα της.Μίνα (Άννα Μάσχα): Το άλλο μισό της Μαίρης. Πάει παντού με την αυτοκόλλητη φίλη της, αλλά συχνάζουν κυρίως στο φαρμακείο, όπου συνηθίζουν να διαγωνίζονται στη μέτρηση της πίεσης και στη σύγκριση των τιμών των αιματολογικών τους εξετάσεων. Έχει απροσδόκητο απόθεμα εγκυκλοπαιδικών γνώσεων και το όνειρό της είναι να διαγωνιστεί σε ένα τηλεοπτικό παιχνίδι και να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο. Επιμένει στο να αφαιρεί χρόνια από την πραγματική της ηλικία, ενώ κάνει συχνά αναφορές σε ιστορίες που άκουσε από τους παλιότερους. Μαζί με τη Μαίρη κατέχουν όλα τα μυστικά του Νεοχωρίου και όσα δεν τα γνωρίζουν επακριβώς είναι έτοιμες να τα συμπληρώσουν με τη δημιουργική τους φαντασία.