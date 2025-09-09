2025-09-09 11:20:27

Με χαμηλές «πτήσεις» ξεκίνησε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, καταγράφοντας μόλις 5,2% τηλεθέαση. Παρά την παρουσία ενός έμπειρου και ψύχραιμου παρουσιαστή, το δελτίο φαίνεται να παραμένει στάσιμο σε μια παλιά τηλεοπτική λογική. Η εικόνα που βγάζει προς τα έξω μοιάζει ξεπερασμένη, με μοναδική «πινελιά εκσυγχρονισμού» κάποια γραφικά στο ταβάνι του στούντιο, τα οποία όμως περισσότερο παραπέμπουν σε ψευτομοντέρνα αισθητική παρά σε πραγματική ανανέωση.



Η τηλεοπτική ενημέρωση σήμερα δεν αρκεί να βασίζεται αποκλειστικά στη βαρύτητα ενός παρουσιαστή, όσο καταξιωμένος κι αν είναι. Το κοινό έχει συνηθίσει σε πιο φρέσκες και δυναμικές εικόνες, σε σύγχρονη σκηνοθεσία και σε αισθητική που να ταιριάζει με την εποχή. Αν ο ΑΝΤ1 θέλει πραγματικά να διεκδικήσει ξανά μερίδιο στον ανταγωνισμό, θα πρέπει να επενδύσει σοβαρά στην εικόνα του δελτίου του και όχι να στηρίζεται σε «μπαλώματα».



Ο Χατζηνικολάου, ακριβής και επαγγελματίας όπως πάντα, κάνει τη δουλειά του με συνέπεια. Όμως το περιτύλιγμα δεν βοηθάει. Και όσο το κανάλι αφήνει το δελτίο «στον αυτόματο», η ψαλίδα με τον ανταγωνισμό θα ανοίγει όλο και περισσότερο.



